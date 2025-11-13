Logo
Вукановићу расту амбиције: Сањана фотеља министра га више не задовољава

АТВ

13.11.2025

11:20

Вукановићу расту амбиције: Сањана фотеља министра га више не задовољава
Фото: АТВ

Посланику у Народној скупштини Републике Српске и лидеру Листе за правду и ред Небојши Вукановић из дана у дан, очигледно амбиције расту.

Познато је да се раније грчевито борио за фотељу министра безбједности, али за то није имао подршку па се морао задовољити оном функцијом коју већ има.

Он је сада признао да жели на сам врх у заједничким институцијама - једну од три столице у Предсједништву.

је говорио о актуелној политичкој ситуацији у БиХ, те је открио како има амбицију да буде члан Предсједништва БиХ.

Са друге стране контрадикторно је то што тврди да му функција не значи превише.

"Мислим да би то био један прави ураган. Имам амбицију да будем члан Предсједништва БиХ. Мени функција не значи превише. Мој ауторитет не иде из функције. Не поштују ме људи због неке моћи, али мислим да би то била позиција која би на најбољи могући начин могла спровести оно што овом подручју треба; помирење и бушење балона испуњеног мржњом", рекао је Вукановић.

"Волио бих бити кандидат, то ми је амбиција. Надам се да ће доћи скенери који би из коријена промијенили резултате избора у Републици Српској", поручио је Вукановић., преноси "Н1".

Небојша Вукановић

