Ова четири знака су на најјачем удару ретроградног Меркура: Чувајте се!

Магазин новости

13.11.2025

11:17

Ретроградни Меркур у новембру 2025. не долази да нас уздрма без разлога - већ да нас успори, прочисти и повеже са оним што заиста осјећамо. Овај циклус може бити снажан алат за личну трансформацију, али само ако му дозволимо да нас води ка дубљем разумијевању себе, својих односа и одлука. У времену када се много тога мијења, Меркур нам поручује да застанемо, удахнемо и послушамо свој унутрашњи глас.

Година 2025. била је све осим мирне, а ни њен крај неће проћи незапажено. Од 9. до 29. новембра планета комуникације, мисли и технологије кретаће се уназад кроз Стријелца и Шкорпију, доносећи период интроспекције, емотивних промјена и неколико важних лекција које ће нас натјерати да преиспитамо све, од сопствених увјерења до односа с другима. Ово је тренутак када космос позива на успоравање, искреност и промјене које воде новом почетку.

kasalj pexel

Здравље

Туберкулоза убила 1,23 милиона људи

Меркур, који иначе влада говором, писањем и начином на који размишљамо, сада ће нас изазвати да ускладимо разум с емоцијама. Није ријеч само о споријој комуникацији - ово је процес дубоког унутрашњег преокрета. Овај ретроградни циклус има посебну тежину јер повезује два врло различита знака. У Стријелцу, Меркур подстиче преиспитивање наших увјерења, вриједности и животних филозофија. То је тренутак када схватамо да можда више не вјерујемо у исте ствари као прије годину дана.

Затим, када уђе у Шкорпију, енергија постаје емотивнија и интроспективнија. На површину излазе дубоко потиснуте емоције, старе везе и неизговорене истине. То је позив да заронимо испод слоја логике и послушамо оно што срце већ дуго зна. Занимљиво је да ће се овај ретроградни Меркур одвијати између два Супермјесеца, што значи да ће и наша сазнања бити интензивна, а осјећања појачана. Припремите се за буђења - и духовна и емотивна.

доктор-љекар-стетоскоп

Свијет

Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи

Временска линија ретроградног Меркура

4. новембар: Меркур успорава током Супермјесеца у Бику - неочекиване вести или преокрети су на помолу.

9-12. новембар: Улази у Стријелца поред Марса - ријечи имају моћ, зато их бирајте пажљиво.

17. новембар: Секстил с Плутоном - вијреме за дубоку интроспекцију и јачање интуиције.

18. новембар: Меркур се враћа у Шкорпију - помак с разума на емоције.

19-22. новембар: Могући технички проблеми, конфузија и емотивни испади - направите паузу прије импулсивних одлука.

24. новембар: Сусрет с Венером - односи се продубљују, а расте и креативна инспирација.

ЦИК БиХ

БиХ

ЦИК опет казнио СДС због преурањене кампање

29. новембар: Меркур поново креће директно - долазе јасноћа, олакшање и нови почетак.

4. децембар: Меркур излази из своје "сјенке" - завршетак четворонедјељне трансформације.

Стријелац

Ово је ваше вријеме самооткривања. Неочекиване вијести могле би вас вратити у прошлост, или натјерати да преиспитате своје одлуке и мотиве.

Након 18. новембра, повуците се мало у тишину - интроспекција ће вам помоћи да разјасните шта заиста желите. Између 12. и 20. децембра, када Меркур поново крене напријед, бићете спремни да донесете важне одлуке из потпуно нове перспективе.

policija rs

Хроника

Бањалучанин ухапшен због кориштења платне картице из изгубљеног новчаника

Шкорпија

Финансије и личне вриједности долазе у први план. Почетком ретроградног хода могуће су промјене или вијести које ће вас натјерати да преиспитате како улажете своје вријеме, енергију и новац.

Око 17. новембра, када Меркур формира секстил с Плутоном, стиже дубље разумијевање - шта вас заиста испуњава, а шта вас исцрпљује. Посебно магични дани биће између 22. и 24. новембра, када креативна енергија и нова јасноћа отварају врата позитивним променама.

Рибе

Ретроградни Меркур у вашем професионалном сектору доноси турбуленције на послу. Обратите пажњу на мејлове, договоре и рокове - могуће су забуне. Од 15. до 20. новембра ситуација кулминира, па избјегавајте исхитрене одлуке.

Други дио ретроградности, међутим, доноси инспирацију и прилику за промјене које ће вам дугорочно користити. До средине децембра бићете спремни да оставите стрес иза себе и кренете новим путем.

vlada republike srpske

Република Српска

У току сједница Владе Српске о "Електропривреди"

Бик

Ретроградни Меркур за вас отвара теме интимности, повјерења и блиских односа. Неки разговори из прошлости могли би се поново појавити, као и особе с којима имате недовршене приче.

Око Младог мјесеца у Шкорпији (20. новембра) имаћете прилику да поставите јасне границе и отворено кажете шта желите. Не плашите се рањивости - искреност ће вас овог пута ослободити и помоћи да односи постану дубљи, стварнији и слободнији.

Ретроградни Меркур у новембру 2025. није ту да нас казни - већ да нас успори, прочисти и повеже с нашом истином.

685d28b351edc Кошарац

БиХ

Кошарац: Одлука о именовању преговарача - уџбенички примјер кршења Устава

Ако му дозволите, овај циклус биће снажан алат за личну трансформацију, и почетак нечег новог.

Хороскоп

Retrogradni Merkur

