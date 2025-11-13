У току сједница Владе Српске о "Електропривреди"

13.11.2025
11:02
У Бањалуци је у току тематска сједница Владе Републике Српске о ситуацуији у Електропривреди Српске.
Сједници присуствују сви директори холдинга и зависних предузећа.
Минић је раније рекао, да док је он премијер, електрична енергија у Српској неће бити скупља него у Федерацији БиХ.
Истакао је да поскупљење струје не може бити једини модел рјешавања проблема, јер би то изазвало домино ефекат на све сегменте друштва.
