У току сједница Владе Српске о "Електропривреди"

13.11.2025

11:02

Коментари:

1
Фото: АТВ

У Бањалуци је у току тематска сједница Владе Републике Српске о ситуацуији у Електропривреди Српске.

Сједници присуствују сви директори холдинга и зависних предузећа.

Минић је раније рекао, да док је он премијер, електрична енергија у Српској неће бити скупља него у Федерацији БиХ.

Истакао је да поскупљење струје не може бити једини модел рјешавања проблема, јер би то изазвало домино ефекат на све сегменте друштва.

Коментари (1)
