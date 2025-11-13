Шулић: Закон о заштити потрошача грађанима Српске доноси сигурност и већа права

Извор:
РТРС
13.11.2025
08:32
Коментари:1
У редовној скупштинској процедури Народна скупштина Републике Српске недавно је усвојила и Закон о заштити потрошача у Републици Српској.
Истиче да је кључна ствар да грађани Републике Српске имају знатно шира права као потрошачи у односу на грађане у ФБиХ, јер Министарство трговине и туризма стално ради на заштити потрошача.
"У ФБиХ не постоји закон који штити потрошаче, већ се примјењује закон БиХ који је веома штур. Ми пратимо све европске стандарде, имали смо јавне расправе о нацрту закона и разговарали смо са свим релевантним особама које се баве заштитом потрошача. То показује да су људи широм Српске заинтересовани, а пред нама је децембар мјесец познат по различитим снижењима и повећаној куповини пред празнике", каже министар трговине и туризма Денис Шулић за РТРС.
Истиче да је законом омогућено да нико не може преварити потрошача.
"Ако неко купује одјевни предмет или други производ на акцији, мора знати да је акцијска цијена стварна. Раније су постојале ситуације у којима је "акцијска" цијена била чак и виша од почетне, али то више неће бити могуће. Продавци ће морати истакнути најнижу цијену у посљедњих 30 дана, тако да потрошач у Српској може јасно видјети колика је стварна уштеда куповином одређеног производа", рекао је Шулић.
Поручује да је нови закон обухватио и области онлајн куповине, те да ће овај закон заштитити потрошача од трговца који послује легално.
"Закон, наравно, не може заштитити оне који купују од нелегалних продаваца. Имали смо ситуације у вези с гаранцијама, поједини трговци су комерцијалну гаранцију користили у маркетиншке сврхе, представљајући је као додатни бенефит, па смо и то посебно уредили. Комерцијална гаранција се више не може користити у маркетиншке сврхе", истакао је Шулић.
Додаје да је министарство покушало направити свеобухватан закон и поручује да су у томе успјели, али у најави су инспекције према привредним субјектима.
"Имаћемо састанак са Инспекторатом Српске који ће спроводити контроле. Посебан акценат биће у децембру, јер тада почиње зимска сезона и период бројних снижења. Биће доста инспекцијских надзора и у трговини и у туризму, јер желимо да грађани што више уживају у сигурној куповини", јасан је Шулић.
Додаје да ће се пред посланицима Народне скупштине наћи и закон из области туризма, односно допуна овог закона.
"Када сам дошао у министарство, затекао сам ситуацију у којој се често говорило да постоји велика сива, па и црна зона у области туризма. Тада смо поставили циљ да ту сиву зону постепено смањујемо и да најризичније сегменте уредимо законски. Много тога смо урадили у ове три године. Усвојене су измјене закона о туризму и угоститељству. Имали смо три системска закона из области туризма и један из трговине. Често имамо ситуације да нам привредни субјекти који послују по закону с правом кажу да их "убијамо инспекцијама", док други раде потпуно непријављени. Новим законом желимо да дисциплинујемо оне који послују легално, а да потпуно онемогућимо рад у сивој и црној зони", нагласио је Шулић.
Подсјетио је да постоје удружења грађана која су организовала једнодневне туре, те да је ова област била уређена законом из бивше Југославије.
"Сада смо томе стали у крај. Желимо да осигурамо путнике, било да путују унутар Српске или ван ње, и да им омогућимо квалитетно путовање. На тај начин подржавамо и туристичке агенције", каже Шулић.
Министар се осврнуо и на измјене закона у вези са туристичким ваучерима и напоменуо да је и у случају овог закон дошло до измјена.
"Претходним законом ваучери су били предвиђени само у случају одређених непогода. Тај закон је донесен недуго након пандемије короне, па је било проблема с правилником који дефинише употребу ваучера. Ваучери треба да буду субвенција, односно подстицај. Новим законом предвиђено је да ваучере, осим грађана Српске, могу користити и грађани других земаља. Имамо добру сарадњу и захваљујем се предсједнику Додику, госпођи Цвијановић и Видовић, као и министру Минићу, који је у потпуности сагласан с овим видом подршке. То је обострана корист и за грађане и за привреду", рекао је Шулић.
Подсјећа да је прошле године на Свесрпском сабору донесена одлука да ваучери важе и за грађане Српске и за грађане Србије. Додаје да уколико нека друга земља искаже интерес да наши грађани могу користити ваучере, и они су добродошли.
Ипак подсјећа да је било притужби грађана на одређене хотеле.
"У неколико случајева утврђено је да су гости добијали различите цијене. Ако је неко звао хотел и тражио два ноћења, добијао је цијену од 300 КМ, а ако је рекао да користи ваучер – цијену од 350 КМ. У таквим случајевима грађани треба да обавијесте инспекторе. Инспектори ће се представљати као гости, и ако утврде разлику између редовне цијене и цијене с ваучером, тај хотел ће бити кажњен, избачен из пројекта ваучера и изгубиће право на било какве подстицаје. О томе ће бити обавијештена и Влада Српске", јасан је Шулић.
Поручује да ће према онима који крше закон постојати нула толеранције.
"Моја рука је пружена сваком човјеку и сваком привредном субјекту, све док је и с друге стране пружена рука сарадње. Имаћемо нулту толеранцију према сваком хотелу који не поштује правила, јер иста правила важе за све", закључио је Шулић.
