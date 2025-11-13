Logo
Large banner

Рада одговорила на гласине да је њен момак ожењен: ''Покајала сам се''

Извор:

Блиц

13.11.2025

08:28

Коментари:

0
Рада одговорила на гласине да је њен момак ожењен: ''Покајала сам се''

Велику пажњу јавности недавно је изазвала вијест да је Рада Манојловић поново заљубљена.

Наиме, пјевачица је у вези са Владимиром Ранковићем, а како је недавно открила са њим жели да заснује породицу.

Марко Рубио

Свијет

Рубио: Све мање опција за нове америчке санкције Русији

Ипак, недавно су се појавиле информације да је пјевачицин дечко ожењен, на шта је она одмах раговала.

Рада се тада осврнула на гласине да је њен изабраник у браку те рекла:

- Нећу открити да ли је тачно или није, али замисли како би његова жена реаговала да је са мном? Можда је био ожењен, рекла је Рада, остављајући све у недоумици - рекла је пјевачица.

Иначе, Владимир има брак иза себе и двоје дјеце.

- Влада је Радиних година и иза себе има брак и дјецу. Када је почео да ради са Радим увелико је био разведен и из тог брака који се неславно завршио има двоје дјеце. Он је из Београда и важи за јако поштеног и нормалног момка. Према дјеци коју има из првог брака је одличан отац и сваки свој слободан тренутак користи да се посвети њима. Иначе у граду га многи знају и приче које о њему круже су да је потпуно исправан, одличан и вјеран пријатељ. И особа на коју можеш да се ослониш у сваком тренутку - испричао је извор.

Дјевојчица

Занимљивости

Најстарије женско име поново све популарније

Рада је недавно открила да њен дечко нема везе са естрадом и да је срећна због тога.

- Није пјевач, баш сам се опекла са њима, баталила сам естраду. Нисам се покајала што сам признала да нисам слободна. Покајала сам се што сам ћутала и пустила да се нагађа са ким сам. Као да морам да будем са неким, ако већ морам да будем са неким, хајде да вам ја то кажем. Одлучила сам да га не показујем и он не жели то, али мени је криво, јер је лијеп као лутка. Ја сам са њим баш зато што он мени ништа не замјера. Нисам неко ко пада на прву, на љепоту, свиди ми се, али можемо да се дружимо дуго, па да видимо шта ће бити, рекла је Рада.

Подијели:

Таг:

Рада Манојловић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Влага прозор стакло

Савјети

Само један састојак из кухиње спријечиће појаву влаге на прозорима

4 ч

0
Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

Свијет

Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

4 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Пооштрени услови за боравак странаца у Црној Гори

4 ч

0
Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

Занимљивости

Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

4 ч

0

Више из рубрике

Слоба Радановић отишао на Свету Гору

Сцена

Слоба Радановић отишао на Свету Гору

18 ч

0
Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

Сцена

Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

19 ч

0
Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

Сцена

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

19 ч

0
Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Сцена

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Технолошки гигант под истрагом

12

27

Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

12

25

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner