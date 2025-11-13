Рада одговорила на гласине да је њен момак ожењен: ''Покајала сам се''

Извор:
Велику пажњу јавности недавно је изазвала вијест да је Рада Манојловић поново заљубљена.
Наиме, пјевачица је у вези са Владимиром Ранковићем, а како је недавно открила са њим жели да заснује породицу.
Ипак, недавно су се појавиле информације да је пјевачицин дечко ожењен, на шта је она одмах раговала.
Рада се тада осврнула на гласине да је њен изабраник у браку те рекла:
- Нећу открити да ли је тачно или није, али замисли како би његова жена реаговала да је са мном? Можда је био ожењен, рекла је Рада, остављајући све у недоумици - рекла је пјевачица.
Иначе, Владимир има брак иза себе и двоје дјеце.
- Влада је Радиних година и иза себе има брак и дјецу. Када је почео да ради са Радим увелико је био разведен и из тог брака који се неславно завршио има двоје дјеце. Он је из Београда и важи за јако поштеног и нормалног момка. Према дјеци коју има из првог брака је одличан отац и сваки свој слободан тренутак користи да се посвети њима. Иначе у граду га многи знају и приче које о њему круже су да је потпуно исправан, одличан и вјеран пријатељ. И особа на коју можеш да се ослониш у сваком тренутку - испричао је извор.
Рада је недавно открила да њен дечко нема везе са естрадом и да је срећна због тога.
- Није пјевач, баш сам се опекла са њима, баталила сам естраду. Нисам се покајала што сам признала да нисам слободна. Покајала сам се што сам ћутала и пустила да се нагађа са ким сам. Као да морам да будем са неким, ако већ морам да будем са неким, хајде да вам ја то кажем. Одлучила сам да га не показујем и он не жели то, али мени је криво, јер је лијеп као лутка. Ја сам са њим баш зато што он мени ништа не замјера. Нисам неко ко пада на прву, на љепоту, свиди ми се, али можемо да се дружимо дуго, па да видимо шта ће бити, рекла је Рада.
