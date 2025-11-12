Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

Извор:
Курир
12.11.2025
16:37
Глумица Деми Мур заблистала је на премијери серије "Ландман" у Њујорку, прославивши 63. рођендан у чипканој хаљини која одузима дах.
Свој 63. рођендан Деми Мур је прославила у великом стилу – на премијери. Славна глумица промовисала је другу сезону серије "Ландман" у Њујорку. Када се појавила на црвеном тепиху испред биоскопа на Менхетну, зауставила је не само саобраћај, већ и рад срца свих који су присуствовали гламурозном догађају. У томе јој је помогла грациозна чипкана креација, која је учинила да изгледа бар три деценије млађе.
Или Деми Мур стари уназад, или је пронашла неки еликсир младости. Трећег објашњења – нема. Добитница "Златног глобуса", умало и "Оскара", синоћ се у америчкој метрополи показала у свој својој љепоти и раскоши, а имала је два велика разлога да блиста из сваке поре – премијеру друге сезоне популарне серије и рођендан под редним бројем 63.
За гала догађај у дворани "Алице Туллy Халл" у комплексу "Линколн центра" одабрала је импресивну Gucci креацију, прављену по специјалној наруџбини, односно њеним (савршеним) мјерама. Хаљину са дубоким изрезом по средини деколтеа упарила је са стилето ципелама, по савјету свог стилисте Бреда Гореског, а стајлинг су пратили елегантна фризура и, наравно, осмијех.
Свијет
Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ
Послије премијере, звијезду вечери сачекало је изненађење у оближњем ресторану "Мидтоwн Стеакхоусе". Први шок услиједио је када се Ерик Радерфорд, аутор подкаста "Нот Јуст Преттy Пицтурес", пред њом појавио са послужавником на којем је било поредано 13 црвених колачића, украшених свијећама, а онда су јој пријатељи и сарадници отпјевали рођенданску пјесму.
Ипак, ништа је није више разнежило од честитки које су јој упутила дјеца. Када ју је, путем ФацеТиме-а, позвала најстарија ћерка Румер, и када се на екрану појавило лице њене унуке, двогодишње Луете, сузе су кренуле саме.
Средња ћерка коју Деми Мур има са легендарним Брусом Вилисом, Скаут, на Инстаграму је написала: "Не бих те мијењала ни за шта на Земљи!", а ни најмлађа није заборавила важан дан, истакавши у објави да је њихова мајка "најбожанственија учитељица на свијету".
(курир)
