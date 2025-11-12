Ове намирнице могу повећати ризик од карцинома, послушајте савјет онколога

12.11.2025
Да ли сте се икада запитали колико је храна коју свакодневно једемо заиста здрава? Љекари упозоравају да конзумација одређених типова хране, прије свега ултра прерађене, може бити један од главних разлога за све чешће обољевање од канцера код млађих људи.
Ево зашто је ова врста хране толико штетна и како можете смањити њен унос.
Ултра прерађена храна, која укључује производе попут чипса, слаткиша, заслађених напитака, па чак и пакованог хљеба, садржи висок ниво соли, шећера и засићених масти. Колико је оваква храна опасна за Блиц је говорио и Владимир Ковчин, онколог који је потврдио и да у Србији због тога постоји стални пораст броја млађих од 45 година обољелих од свих врста канцера, поготово рака у дигестивном тракту, попут:
рака једњака
панкреаса
јетре
цријева
Као главни кривац за то наводи се конзумирање ултра прерађене хране.
Британска фондација за кардиоваскуларне болести објавила је списак примјера намирница које спадају у веома прерађену храну, са највише штетних састојака које утичу на развој канцера.
Више од половине енергије односно калорија коју просјечна особа, примјера ради, у Великој Британији, али се то може примијенити и на Србију, уноси кроз храну и пиће долази из ултра-прерађених производа.
Разлог је то што су ови производи практични, привлачни и интензивно се рекламирају. Међутим, истраживања су показала да ултра-прерађени производи могу утицати на наше здравље, посебно на појаву канцера.
Термин “ултра-прерађени производи” долази из НОВА система класификације хране, који су развили истраживачи са Универзитета у Сао Паулу, у Бразилу. Систем сврстава храну у четири категорије према степену обраде током њихове производње:
Непрерађени или минимално прерађени производи: воће, поврће, млијеко, риба, махунарке, јаја, орашасти плодови и сјеменке који немају додатне састојке и мало су промијењени од свог природног стања
Прерађени састојци: храна која се додаје другим намирницама уместо да се конзумира самостално, попут соли, шећера и уља
Прерађена храна: намирнице које се праве комбиновањем непрерађене, минимално прерађене и прерађене хране. То је храна као што је џем, кисели краставац, конзервирано воће и поврће, домаћи хљеб и сиреви.
Ултра прерађени производи: обично садрже више од једног састојка који се ријетко или никада не користи у кухињи, многе адитиве и састојке који се обично не користе у домаћем куварству, као што су конзерванси, емулгатори, заслађивачи, као и вјештачке боје и ароме, који имају дуг рок трајања.
Листа уобичајених ултра прерађених производа је огромна, а оно су само неки од њих са којима готово свакодневно долазимо у додир:
сладолед
шунка
кобасице
чипс
масовно произведен хљеб
житарице за доручак
кекс
газирани напици
јогурт са воћним укусом
инстант супице
виски
џин
рум
готова јела
нугети
пецива
колачи
замјене за месо и сир на бази биљака
Ултра прерађени производи често садрже високе нивое засићених масти, соли и шећера, а када их конзумирамо, остављамо мање простора у исхрани за нутритивне намирнице.
Такође, адитиви у овим производима могу бити одговорни за негативне здравствене ефекте јер процес обраде хране на овај начин може утицати на начин на који наше тијело реагује на њу.
Истраживања су показала да када се орашасти плодови једу у цјелини, тело апсорбује мање масти него када су орашасти плодови самљевени и уља се ослобађају. Једна од теорија је и да дијете богате ултра прерађеним производима могу такође утицати на здравље цријева.
Познато је да је ултра прерађена храна лоша за наше здравље, али још није познато шта тачно на шта утиче, да ли је то један од елемената или њихова комбинација. Тренутно је тешко знати да ли је проблем у нечему унутар хране или да ли конзумација исхране богате овим производима заједно са начином данашњег живота повезана са лошијим здрављем људи.
Међутим, с обзиром на високе нивое соли, шећера и засићених масти у већини ових производа, смањење њихове конзумације чини се разумним.
Када помислите на ултра-прерађене производе, многи помисле на чипс, слаткише и заслађене напитке, али постоје неки мање очигледни примјери.
То су производи попут житарица за доручак и масовно произведеног или пакованог хљеба који јесу ултра прерађена храна. Разлог је што често имају додатне састојке током производње, као што су емулгатори, заслађивачи и вјештачке боје и ароме.
Да ли треба да избацити ултра прерађене производе из исхране
Одређена истраживања сугеришу да су ултра прерађени производи за исхрану лоше утичу на срце и циркулацију, још увијек није јасно да ли их треба потпуно искључити.
Ту су и упозорења онколога да је ултра прерађена храна велики кривац за честу појаву канцера код све млађих људи може се чинити разумним да се за исхрану користи она храна која се састоји само од минимално прерађене хране.
Једна студија, представљена на Конгресу Европског кардиолошког друштва у августу 2023. године пратила је 10.000 аустралијских жена током 15 година. Највише су у исхрани користиле ултра прерађену храну, и имали су за 39 одсто већу вјероватноћу да ће развити висок крвни притисак од оних са најнижим.
Још једна већа анализа, такође представљена тада обухватила је 10 студија које су укључивале више од 325.000 мушкараца и жена.
Показало се да су они који су јели највише ултра прерађене хране имали 24 одсто веће шансе да доживе озбиљне срчане и циркулаторне догађаје, укључујући срчани удар, мождани удар и ангину.
Сваки пораст од 10 процената дневног уноса ултра-прерађене хране био је повезан са повећањем ризика од срчаних обољења од 6 процената.
Коришћење пуно ултра прерађене хране оставља мање простора за здравију храну попут воћа и поврћа, рибе, незасићених уља, махунарки и орашастих плодова и сјеменки. Дакле, ако желите да промијените своју исхрану, покушајте да направите неке замјене:
Умјесто воћног јогурта са додатком шећера или заслађивача, изаберите обичан јогурт и додајте своје сјецкано свјеже, смрзнуто или сушено воће за слаткоћу
Умјесто да купујете сосове или готова јела, кувајте своје омиљене у већим количинама код куће и замрзните вишак у порцијама да бисте искористили други дан.
Једите ујутру кашу са воћем и орасима умјесто слатких житарица за доручак са мало влакана.
Једите свјеже, печено или динстано воће умјесто воћних пита или колача купљених у продавници
Уз чај узмите мало орашастих плодова умјесто кекса
Викторија Тејлор, нутрициониста, Британска фондација за кардиоваскуларне болести објаснила је која се дијета препоручује људима.
''Већ препоручујемо људима да усвоје медитерански начин исхране, који укључује доста минимално или непрерађене хране као што су воће, поврће, риба, ораси и сјеменке, пасуљ, сочиво и интегралне житарице. Ово, заједно са редовним вјежбањем и без дуванског дима се показало као корисно за смањење ризика од срчаних и циркулаторних болести'', каже она.
Међутим, с обзиром на ограничено вријеме и скупљу цијену, то није опција за већину људи. Ипак, могуће је наћи баланс у исхрани:
једите воће и поврће уз оброке и пијте воду умјесто заслађених напитака,
Када укључите ултра-прерађене производе у своју исхрану, бирајте оне са већим нутритивним користима (хљеб од цијелог зрна и житарице или печени пасуљ, умјесто чипса, слаткиша или пица)
Читајте етикете на намирницама како бисте лако препознали и смањили унос хране која је богата шећером, соли или засићеним мастима, преноси Блиц.
