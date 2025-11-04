Ове двије намирнице конзумирајте пред спавање за дубок и миран сан

Извор:
Индекс
Многи од нас пажљиво планирају оброке током дана, али често занемарују оно што једемо непосредно прије спавања.
Паметно одабран вечерњи залогај може учинити много више од ситости – слажу се стручњаци – овај оброк може помоћи у заштити и исхрани мозга док спавамо.
Регистроване дијететичарке откриле су изненађујуће једноставну, али изузетно ефикасну комбинацију: тврдо кувано јаје и бадеми. Овај нутритивно богат двојац садржи идеалан однос протеина, здравих масти и влакана, те обилује хранљивим материјама кључним за здравље мозга, попут магнезијума, витамина Е и холина.
"Тврдо кувана јаја и бадеми су динамичан дуо који је недостајао вашој рутини прије спавања. Они пружају низ хранљивих материја које подстичу бољи сан и подржавају когнитивно здравље", истиче регистрована дијететичарка Алексис Апел.
Слатки залогаји прије спавања могу изазвати нагле скокове глукозе, након којих слиједи пад који ремети сан. Јаја и бадеми, с друге стране, обезбјеђују стабилност.
"Један кључни разлог зашто су тврдо кувана јаја и бадеми одлични за здравље мозга прије спавања јесте њихова способност стабилизације нивоа шећера у крви током ноћи", објашњава дијететичарка Ракша Ша.
"Ова комбинација је богата протеинима и здравим мастима, а влакна из бадема успоравају варење, спречавајући скокове или падове шећера у крви који могу пореметити сан", додаје.
Стабилан ниво шећера помаже мозгу да остане у дубљим фазама сна, у којима се одвијају кључни процеси попут консолидације памћења и обнове можданих ћелија.
Јаја су један од најбољих природних извора холина, често занемареног нутријента који има виталну улогу у здрављу мозга. Холин је кључан за производњу ацетилхолина, неуротрансмитера који утиче на памћење, учење и пажњу. Управо зато су јаја идеална подршка можданој активности, нарочито током ноћи, када мозак обрађује и складишти информације.
Мозак је изузетно активан орган, а та стална активност ствара слободне радикале – нестабилне молекуле које с временом могу изазвати оштећење ћелија. Ту наступају антиоксиданси, који неутралишу штетне ефекте оксидативног стреса.
"Бадеми су богати витамином Е, антиоксидансом који штити наше мождане ћелије од оксидативног стреса", објашњава нутриционисткиња Витни Стјуарт. Овај витамин се уграђује у ћелијске мембране и чува их од оштећења, помажући да когнитивне функције остану дугорочно здраве.
Мирно успављивање захтијева смирен нервни систем. "Бадеми садрже магнезијум, који помаже да се опусти нервни систем и подстиче бољи сан", каже Ша.
Магнезијум такође подржава дејство неуротрансмитера ГАБА, који има умирујући ефекат и може смањити ниво хормона стреса – кортизола. Захваљујући томе, тијело лакше улази у стање одмора и опоравка.
Мозак је грађен од скоро 60% масти, па су здраве масти неопходне за његову структуру и функцију. Масти из јаја и бадема помажу у изградњи и одржавању мембрана можданих ћелија, обезбјеђујући брзу и ефикасну комуникацију између неурона.
Осим тога, протеини из јаја и бадема пружају аминокиселине – основне градивне елементе неуротрансмитера, хемијских гласника одговорних за регулацију расположења, фокуса и памћења.
Иако је комбинација јаја и бадема одличан избор за касновечерњи залогај, само једна навика није довољна за дугорочно здравље мозга. Стручњаци препоручују:
Будите физички активни: редовна физичка активност подстиче проток крви и раст нових можданих ћелија.
Изазивајте ум: рјешавајте загонетке, читајте, учите нове вјештине.
Дајте предност сну: 7 до 9 сати квалитетног сна сваке ноћи кључно је за регенерацију.
Одржавајте друштвене контакте: повезивање с другима смањује стрес и чува ментално здравље.
