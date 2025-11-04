Шта се дешава са тијелом ако сваки дан једете јабуке

Извор:
Стара изрека каже да јабука на дан тјера доктора ван, постоји ли у томе истине? Иако једна јабука дневно неће чудотворно уклонити потребу за љекаром, она може бити одличан почетак пута према бољем здрављу. Изрека потиче из старе велшке пословице која је препоручивала једење јабука прије спавања ради превенције болести, а модерна наука данас потврђује да јабуке заиста нуде бројне здравствене предности, пише Health.com.
Јабуке садрже топива влакна која помажу у снижавању разине "лошег" ЛДЛ колестерола, чије накупљање може довести до зачепљења артерија и срчаних проблема. Осим тога, богате су полифенолима, биљним спојевима који додатно смањују ризик од кардиоваскуларних болести, преноси Индекс.
Упркос природној слаткоћи, јабуке имају низак гликемијски индекс, што значи да не узрокују нагле скокове шећера у крви. Влакна у јабукама успоравају апсорпцију шећера, а полифеноли помажу тијелу да учинковитије користи инзулин, чиме доприносе стабилном нивоу глукозе.
Полифеноли и витамин Ц у јабукама дјелују као снажни антиоксиданси који штите станице од оксидативног стреса – процеса повезаног с развојем хроничних болести попут рака и болести срца. Редовна конзумација јабука може ојачати природну одбрану тијела и придонијети дугорочном здрављу ћелија.
Хроничне упале стоје иза многих озбиљних здравствених тегоба. Спој кверцетин, присутан у кори јабука, помаже у регулацији имунолошког одговора и смањује твари које потичу упалне процесе. Тиме дугорочно може помоћи у превенцији болести попут артритиса или повишеног крвног тлака.
Јабуке су богате пектином, врстом влакна која потиче раст корисних бактерија у цријевима. Здрава цријевна микрофлора подржава добру пробаву, јача имунитет и смањује упале у организму. Занимљиво је да здрава цријева позитивно утичу и на расположење, што јабуку чини једноставним савезником у очувању цјелокупног здравља.
Будући да су богате влакнима и водом, јабуке помажу да се дуже осјећамо ситим. Истраживања показују да особе које редовно једу јабуке имају квалитетнију прехрану и нижи ризик од претилости. Полифеноли у јабукама додатно помажу у смањењу висцералне масти, која се накупља око унутрашњих органа и повезана је с разним болестима.
Иако ниједна намирница не може гарантовати аштиту од рака, редовно конзумирање јабука може смањити ризик од одређених врста, укључујући рак дојке, плућа и дебелог цријева. Полифеноли у јабукама помажу у спрјечавању размножавања абнормалних ћелија и јачању природне отпорности тијела.
С годинама мозак постаје осјетљивији на оксидативни стрес, који може утицати на памћење и когнитивне функције. Антиоксиданси попут флоретина у јабукама помажу у заштити можданих станица и смањују упале које могу довести до деменције и когнитивног пада.
За већину људи јабуке су врло здрав избор, али постоје ситуације у којима треба бити опрезан. Особе с гихтом или повишеном разином мокраћне киселине требале би ограничити унос због фруктозе, а они на кето или прехрани с мало угљикохидрата требају знати да средње велика јабука садржи око 25 грама угљених хидрата.
Код осјетљивих особа влакна могу изазвати надутост, стога је препоручљиво јести их постепено и уз довољно течности. Важно је напоменути да су цијеле јабуке бољи избор од сока, јер соковима често недостају влакна и брже повисују ниво шећера у крви.
