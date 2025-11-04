Logo

Истраживање показало који је идеалан број сексуалних партнера

Извор:

Вечерњи.хр

04.11.2025

20:11

Коментари:

0
Љубав загрљај море
Фото: Asad Photo Maldives/Pexels

Број претходних партнера утиче на то како некога доживљавају други људи и може имати велики утицај на то хоће ли га потенцијални партнер процијенити као материјал за везу или одбацити.

Студија објављена у Journal of Sex Research откива да и мушкарци и жене имају сличне стандарде приликом уласка у љубавне односе. Тако су сви опрезни око улажења у однос с невиним особама, али не желе ни везу с промискуитетним особама.

Младен Жижовић

Фудбал

ФК Борац одао почаст Младену Жижовићу

Што више сексуалних партнера имате, то вас чини мање привлачним, показало се, пише Индепендент. У истраживању се показало и да људи више сексуалних партнера сматрају већим потенцијалом за преношење полних болести или мисле да та особа има навику варања.

У истраживању је учествовало 188 испитаника, од којих су 104 биле жене, а испало је да су мушкарци мање оштри око жениног броја партнера ако траже површну романсу. С друге стране, жене изузетно одбија када мушкарац има више од 6 партнерки, а мушкарце одбија када жена има више од 11 партнера. За оба пола важи да им је идеалан број партнера прије њих самих не већи од три.

covjek tuzan pixabay

Здравље

Срби пречесто раде ово, а лоше је за тестисе: Уролог упозорава

"Супротно идеји да је мушки промискуитет боље прихваћен од женског, сви присутни су изразили да не желе бити с неким ко је имао превише сексуалних партнера", рекао је психолог Стив Стјуарт-Вилијамс.

Извјештај показује да су мушкарци више од жена склони да буду с неким ко је невин или има минималан број сексуалних партнера.

Испитаници су показали како и мушкарци и жене преферирају двије дуге везе или три кратке прије њих.

natasa bekvalac instagram

Сцена

Наташа Беквалац открила шта јој је Данило Икодиновић забранио

Иронично, они који су учестовали у студији нису дорасли сопственим стандардима. Просјечан број њихових бивших партнера код жена је износио 5, а код мушкараца 8.

Подијели:

Таг:

Сексуални односи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Евро паре новац

Занимљивости

Крај мјесеца доноси незамисливо богатство за ова 3 знака

1 ч

0
ОЈТ формирало предмет: Како функционише усвајање регулационих планова у Бањалуци?

Бања Лука

ОЈТ формирало предмет: Како функционише усвајање регулационих планова у Бањалуци?

1 ч

0
Благојевић: ''Лажни суд у БиХ'' показао непоштовање и према политици Америке

Свијет

Благојевић: ''Лажни суд у БиХ'' показао непоштовање и према политици Америке

1 ч

0
Бањац: Уставни суд срушио чак и сам себе

БиХ

Бањац: Уставни суд срушио чак и сам себе

1 ч

0

Више из рубрике

Par, ljubav

Љубав и секс

Ова особина се сматра најважнијом за успјешну везу

1 д

0
Откривен дан у години кад најмање људи има секс

Љубав и секс

Откривен дан у години кад најмање људи има секс

1 д

0
Да ли сте знали: Ево како ваши пријатељи могу да вам упропасте брак

Љубав и секс

Да ли сте знали: Ево како ваши пријатељи могу да вам упропасте брак

4 д

0
Психолог открива како препознати да вас партнер заиста воли

Љубав и секс

Психолог открива како препознати да вас партнер заиста воли

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Тања Савић у свађи са рођеном сестром?

20

21

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу

20

18

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

20

16

Шта се дешава са тијелом ако сваки дан једете јабуке

20

11

Истраживање показало који је идеалан број сексуалних партнера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner