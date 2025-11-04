Истраживање показало који је идеалан број сексуалних партнера

Извор:
Број претходних партнера утиче на то како некога доживљавају други људи и може имати велики утицај на то хоће ли га потенцијални партнер процијенити као материјал за везу или одбацити.
Студија објављена у Journal of Sex Research откива да и мушкарци и жене имају сличне стандарде приликом уласка у љубавне односе. Тако су сви опрезни око улажења у однос с невиним особама, али не желе ни везу с промискуитетним особама.
Што више сексуалних партнера имате, то вас чини мање привлачним, показало се, пише Индепендент. У истраживању се показало и да људи више сексуалних партнера сматрају већим потенцијалом за преношење полних болести или мисле да та особа има навику варања.
У истраживању је учествовало 188 испитаника, од којих су 104 биле жене, а испало је да су мушкарци мање оштри око жениног броја партнера ако траже површну романсу. С друге стране, жене изузетно одбија када мушкарац има више од 6 партнерки, а мушкарце одбија када жена има више од 11 партнера. За оба пола важи да им је идеалан број партнера прије њих самих не већи од три.
"Супротно идеји да је мушки промискуитет боље прихваћен од женског, сви присутни су изразили да не желе бити с неким ко је имао превише сексуалних партнера", рекао је психолог Стив Стјуарт-Вилијамс.
Извјештај показује да су мушкарци више од жена склони да буду с неким ко је невин или има минималан број сексуалних партнера.
Испитаници су показали како и мушкарци и жене преферирају двије дуге везе или три кратке прије њих.
Иронично, они који су учестовали у студији нису дорасли сопственим стандардима. Просјечан број њихових бивших партнера код жена је износио 5, а код мушкараца 8.
