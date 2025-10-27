Logo

Психолог открива како препознати да вас партнер заиста воли

27.10.2025

10:31

Фото: Pixabay

Прави доказ љубави крије се у најмањим тренуцима - дословно у кратким паузама између једне и друге реченице.

Један од најважнијих, а често занемарених феномена у односима назива се "вријеме поправка". Оно означава колико брзо један партнер реагује на покушај повезивања другога. Тај кратки, готово непримјетан тренутак, обликује осјећај сигурности и повјерења у вези те има дуготрајан утицај на то колико вољено и сигурно се осјећамо, тврди психолог Mark Travers.

"У истраживањима с д‌јецом и родитељима показало се колико су те 'микропаузе' важне. Д‌јеца која су била изложена већем стресу имала су дуже раздобље прије него што би поновно успоставила емоционалну повезаност с родитељем. Није било пресудно само то јесу ли поправили однос, већ и колико брзо су то учинили. На исти начин, у одраслим везама брзина којом партнер одговара на наш покушај повезивања снажно утјече на осјећај блискости и емоционалне сигурности", објашњава Траверс за Psychology Today, преноси Индекс.

Према психологу Johny Gottmanu, ти мали покушаји повезивања називају се "понуде" и чине основу емоционалне комуникације између партнера.

"То могу бити и наизглед ситни знакови - поглед, уздах или једноставна реченица попут 'погледај тај залазак сунца'. Није пресудно само да партнер одговори, него и колико брзо одговори. На неуролошком нивоу, наш мозак брзу реакцију тумачи као сигнал сигурности, док одгода ствара осјећај несигурности и потиче тјескобу", истиче психолог.

Истраживања показују да се то може промијенити. "Вријеме поправка" није трајна особина, већ вјештина која се може развијати пажњом и свјесношћу.

"Кључ је у препознавању и најтиших покушаја повезивања - израза лица, тона гласа или ситних коментара. Није увијек потребан дуги разговор; и једноставан поглед, осмијех или климање главом могу бити довољни да партнер осјети: 'Чујем те, ту сам.' Управо те мале, брзе реакције одржавају осјећај блискости и повјерења који чине темељ сваке стабилне везе", закључио је Travers.

