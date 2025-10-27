Logo

Јелена Карлеуша запала у финансијску кризу: Шворц сам!

Извор:

Информер

27.10.2025

10:14

Коментари:

0
Пјевачица Јелена Карлеуша
Фото: Youtube/ screenshot

Јелена Карлеуша, позната и по моди на музичкој сцени, открила је да за комбинације које носи на снимањима музичког такмичења "Пинкове звезде" издваја вртоглаве своте новца и да јој је због тога новчаник, у посљедње вријеме, знатно отањио.

- Не знам како је код других, али ја сам шворц! Све паре које сам имала дала сам на гардеробу. Не можете ни да замислите колико је тешко осмишљавати и финансирати нове стајлинге. Увијек морам да будем оригинална, не смијем да поновим ниједну крпу! Немам ни динара. Могу да замислим како је нашим кандидатима, вјерујем да ме разумију и они, али и наша дивна водитељка Бојана, која, сигурна сам, као и ја због "Пинкових звезда" има озбиљне финансијске проблеме - каже за Информер Јелена Карлеуша која је упутила оштру критику на рачун колегиног стајлинга.

- Десингерици је, рецимо, много лакше него мени. На свако снимање долази у мајици, фармеркама или шортсу и патикама које коштају неколико хиљада динара. Није луд да као ја потроши задњи динар, уопште му није битно како ће изгледати, док ја гинем за своје стајлинге. Све што он има на себи не кошта много, а ја за један стајлинг који понесем на снимању дам и до 20.000 евра!

пар, љубав

Љубав и секс

Због ових ствари морате бити на опрезу ако ступате у везу са разведеним мушкарцем

Подијели:

Тагови:

Јелена Карлеуша

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Откривено гдје су завршиле скупоцјене ствари Марине Туцаковић: ''Имала је стан само за гардеробу..''

Сцена

Откривено гдје су завршиле скупоцјене ствари Марине Туцаковић: ''Имала је стан само за гардеробу..''

1 ч

0
Транспарент на концерту Дорис Драговић насмијао регион

Сцена

Транспарент на концерту Дорис Драговић насмијао регион

15 ч

0
Оженио се МЦ Стојан

Сцена

Оженио се МЦ Стојан

16 ч

0
Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

Сцена

Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

40

Егић: Најнижа нето плата у Републици Српској износиће 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

11

32

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner