Јелена Карлеуша запала у финансијску кризу: Шворц сам!

Извор:
Информер
27.10.2025
10:14
Коментари:0
Јелена Карлеуша, позната и по моди на музичкој сцени, открила је да за комбинације које носи на снимањима музичког такмичења "Пинкове звезде" издваја вртоглаве своте новца и да јој је због тога новчаник, у посљедње вријеме, знатно отањио.
- Не знам како је код других, али ја сам шворц! Све паре које сам имала дала сам на гардеробу. Не можете ни да замислите колико је тешко осмишљавати и финансирати нове стајлинге. Увијек морам да будем оригинална, не смијем да поновим ниједну крпу! Немам ни динара. Могу да замислим како је нашим кандидатима, вјерујем да ме разумију и они, али и наша дивна водитељка Бојана, која, сигурна сам, као и ја због "Пинкових звезда" има озбиљне финансијске проблеме - каже за Информер Јелена Карлеуша која је упутила оштру критику на рачун колегиног стајлинга.
- Десингерици је, рецимо, много лакше него мени. На свако снимање долази у мајици, фармеркама или шортсу и патикама које коштају неколико хиљада динара. Није луд да као ја потроши задњи динар, уопште му није битно како ће изгледати, док ја гинем за своје стајлинге. Све што он има на себи не кошта много, а ја за један стајлинг који понесем на снимању дам и до 20.000 евра!
