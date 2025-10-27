Због ових ствари морате бити на опрезу ако ступате у везу са разведеним мушкарцем

Извор:
Супержена
Започињање везе са разведеним мушкарцем може бити узбудљиво, али и изазовно искуство.
Иако многи разведени мушкарци носе са собом зрелост, искуство и јаснију слику о томе шта желе, постоје и одређене замке на које би требало обратити пажњу.
У наставку доносимо пет разлога због којих би требало да будете на опрезу прије него што се препустите емоцијама.
Развод брака не значи увек и емотивни крај везе. Многи мушкарци носе са собом нерашчишћене емоције – било да је ријеч о љутњи, жаљењу или неоствареним очекивањима.
Ако и даље често говори о бившој супрузи, ако је помиње у свакодневним разговорима или је и даље у контакту чешће него што ситуација захтијева, то може бити знак да није потпуно спреман за нови почетак.
Мушкарци који су прошли кроз развод често имају дубоко усађен страх од поновног емоционалног ризика. Развод је, за многе, болан и исцрпљујући процес, па се неки разведени мушкарци несвјесно затварају пред могућношћу нове озбиљне везе.
Може дјеловати као да жели блискост, али чим ствари постану дубље, повлачи се и дистанцира – управо из страха да се поново не опече.
Ако има дјецу из претходног брака, његова бивша супруга никада неће потпуно нестати из његовог живота. То може бити извор напетости и несигурности, нарочито ако границе нису јасно постављене.
Договори око дјеце, празници, рођендани или непредвиђене ситуације често захтијевају комуникацију између бивших партнера, што може унијети конфузију и емоционални притисак у вашу везу.
Развод са собом често носи и финансијске посљедице – алиментацију, дијељење имовине или дугове. То може утицати на његову финансијску стабилност, али и на планове које имате заједно.
Ако примјетите да избјегава разговор о новцу или да је често под стресом због обавеза према бившој породици, важно је да будете свјесни да ти проблеми могу постати и дио ваше свакодневице.
Иако можда то не ради свјесно, разведени мушкарац може вас упоређивати са својом бившом женом – по начину понашања, реакцијама или чак ситницама попут навика у домаћинству.
Такво понашање може вас повриједити и створити осјећај да никада нећете бити довољно "добре". Здрава веза се гради од нуле, без поређења и без духовне "сјенке" бивше партнерке.
