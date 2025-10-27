Logo

Због ових ствари морате бити на опрезу ако ступате у везу са разведеним мушкарцем

Извор:

Супержена

27.10.2025

10:00

Коментари:

0
Због ових ствари морате бити на опрезу ако ступате у везу са разведеним мушкарцем
Фото: Unsplash

Започињање везе са разведеним мушкарцем може бити узбудљиво, али и изазовно искуство.

Иако многи разведени мушкарци носе са собом зрелост, искуство и јаснију слику о томе шта желе, постоје и одређене замке на које би требало обратити пажњу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик најавио да путује у Бјелорусију

У наставку доносимо пет разлога због којих би требало да будете на опрезу прије него што се препустите емоцијама.

1. Још увијек није раскрстио са прошлошћу

Развод брака не значи увек и емотивни крај везе. Многи мушкарци носе са собом нерашчишћене емоције – било да је ријеч о љутњи, жаљењу или неоствареним очекивањима.

Ако и даље често говори о бившој супрузи, ако је помиње у свакодневним разговорима или је и даље у контакту чешће него што ситуација захтијева, то може бити знак да није потпуно спреман за нови почетак.

Мотоцикл мотор

Хроника

Мотоциклиста повријеђен у саобраћајној несрећи

2. Страх од поновног везивања

Мушкарци који су прошли кроз развод често имају дубоко усађен страх од поновног емоционалног ризика. Развод је, за многе, болан и исцрпљујући процес, па се неки разведени мушкарци несвјесно затварају пред могућношћу нове озбиљне везе.

Може дјеловати као да жели блискост, али чим ствари постану дубље, повлачи се и дистанцира – управо из страха да се поново не опече.

3. Компликовани односи са дјецом и бившом супругом

Ако има дјецу из претходног брака, његова бивша супруга никада неће потпуно нестати из његовог живота. То може бити извор напетости и несигурности, нарочито ако границе нису јасно постављене.

Криви сат

Бања Лука

Огласиле се сирене: 56 година од катастрофалног земљотреса у Бањалуци

Договори око дјеце, празници, рођендани или непредвиђене ситуације често захтијевају комуникацију између бивших партнера, што може унијети конфузију и емоционални притисак у вашу везу.

4. Финансијске обавезе из претходног брака

Развод са собом често носи и финансијске посљедице – алиментацију, дијељење имовине или дугове. То може утицати на његову финансијску стабилност, али и на планове које имате заједно.

Ако примјетите да избјегава разговор о новцу или да је често под стресом због обавеза према бившој породици, важно је да будете свјесни да ти проблеми могу постати и дио ваше свакодневице.

5. Упоређивање са бившом партнерком

Иако можда то не ради свјесно, разведени мушкарац може вас упоређивати са својом бившом женом – по начину понашања, реакцијама или чак ситницама попут навика у домаћинству.

voznja telefon volan

Ауто-мото

Европска земља увела строга правила: Возачи остају без возачке дозволе због телефона

Такво понашање може вас повриједити и створити осјећај да никада нећете бити довољно "добре". Здрава веза се гради од нуле, без поређења и без духовне "сјенке" бивше партнерке.

Подијели:

Тагови:

љубавне везе

razvod braka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лов

Хроника

Градишка: Убијен ловачки пас, наређена обдукција

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Сматрају га најомраженијим знаком хороскопа, а све због ових особина

2 ч

0
Велики пад Олге Даниловић

Тенис

Велики пад Олге Даниловић

2 ч

0
Украо пса из дворишта и објесио га

Хроника

Украо пса из дворишта и објесио га

2 ч

0

Више из рубрике

Три кључне ствари које показују да сте пронашли партнера за цијели живот

Љубав и секс

Три кључне ствари које показују да сте пронашли партнера за цијели живот

19 ч

0
Јасни знакови који показују да је вријеме да раскинете са партнером

Љубав и секс

Јасни знакови који показују да је вријеме да раскинете са партнером

1 д

0
Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

Љубав и секс

Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

2 д

0
Љубав загрљај море

Љубав и секс

Љубавни хороскоп за новембар 2025: Судбински сусрети и искрене емоције

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

40

Егић: Најнижа нето плата у Републици Српској износиће 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

11

32

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner