Велики пад Олге Даниловић

27.10.2025

09:37

Велики пад Олге Даниловић
Фото: Танјуг/АП

Српска тенисерка Олга Даниловић покварила је пласман за 21 позицију и на новој WTA листи заузима 70. мјесто.

Даниловић је 70. тенисерка свијета са 957 бодова.

Унутар првих 10 мјеста на WTA листи, за по једну позицију су напредовале Казахстанка Елена Рибакина и Американка Медисон Киз, док је Италијанка Џасмин Паолини покварила свој пласман за два мјеста. Рибакина је сада шеста тенисерка свијета, Киз заузима седмо место, док је Паолини пала на осму позицију.

Прва је и даље Бјелорускиња Арина Сабаленка 9.870 бодова, испред Пољакиње Иге Швјонтек са 8.195 бодова и Американке Коко Гоф са 6.563 бода.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић "чврсто" држи пету позицију

Од осталих српских тенисерки, Лола Радивојевић је задржала 145. мјесто, Нина Стојановић се попела са 169. на 164. позицију, док је Теодора Костовић напредовала за једно мјесто и сад је 188. играчица свијета.

