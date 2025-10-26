Logo

Тенисер из Добоја Андреј Недић славио на Брачу

Глас Српске

26.10.2025

Тенисер из Добоја Андреј Недић славио на Брачу
Тенисер из Добоја Андреј Недић побједник је турнира из серије М15 који је одржан у Болу на Брачу.

Он је у данашњем финалу без већих проблема надиграо Руса Свјатослава Гулина резултатом 6:3, 6:1, након једног часа и 31 минута. Иако је Гулин имао два аса и бољи проценат првог сервиса Недић је ипак славио јер је имао 14 брејк поена.

Одмах на почетку меча Недић је направио брејк, али је Гулин одмах потом направио рибрејк. У петом гему Недић је поново направио брејк као и у деветом за вођство 1:0 у сетовима. У другом сету Недић је повео са 4:0 и трасирао пут ка новој титули.

На путу до титуле славио је против Србина Душана Обрадовића, Лоренца Комина, Мирзе Башића и Вјечеслава Бјелинског, пише Глас Српске.

Andrej Nedić

