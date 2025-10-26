Тенисер из Добоја Андреј Недић славио на Брачу

Извор:
Глас Српске
26.10.2025
13:35
Тенисер из Добоја Андреј Недић побједник је турнира из серије М15 који је одржан у Болу на Брачу.
Он је у данашњем финалу без већих проблема надиграо Руса Свјатослава Гулина резултатом 6:3, 6:1, након једног часа и 31 минута. Иако је Гулин имао два аса и бољи проценат првог сервиса Недић је ипак славио јер је имао 14 брејк поена.
Одмах на почетку меча Недић је направио брејк, али је Гулин одмах потом направио рибрејк. У петом гему Недић је поново направио брејк као и у деветом за вођство 1:0 у сетовима. У другом сету Недић је повео са 4:0 и трасирао пут ка новој титули.
На путу до титуле славио је против Србина Душана Обрадовића, Лоренца Комина, Мирзе Башића и Вјечеслава Бјелинског, пише Глас Српске.
