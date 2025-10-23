Logo

Званично: Тенис добија нови Мастерс турнир

23.10.2025

18:26

Коментари:

0
Званично: Тенис добија нови Мастерс турнир
Фото: Pixabay

Стигла је и службена потврда – тенис ће добити нови Мастерс и то у Саудијској Арабији.

Од 2028. године поред Индијан Велса, Мајамија, Монте Карла, Мадрида, Рима, Торонта/Монтреала, Синсинатија, Шангаја и Париза, најбољи тенисери и тенисерке свијета ће играти и на 10. турниру из серије 1.000.

"Ово је тренутак поноса за нас и резултат је путовања које је годинама трајало. Саудијска Арабија је показала истинску посвећеност тенису – не само на професионалном нивоу, већ и у развоју игре на свим нивоима. Амбиција компаније PIF у овом спорту је јасна и вјерујемо да ће и навијачи и играчи бити запањени оним што долази. Јачање наших премијум догађаја покреће рекордан раст и трансформацију широм тура, и захвални смо нашим партнерима PIF и SURJ што су помогли у остваривању тог раста и дијељењу ове визије", изјавио је овим поводом Андреа Гауденци, предсједник ATP.

Саудијска Арабија, која је тренутно домаћин WTA финала и ATP Next Gen турнира, направила је нови корак ка јачању свог спортског утицаја и сарадње с водећим тениским организацијама. Најава новог Мастерс турнира још једном потврђује амбицију те земље да се позиционира као важан центар свјетског тениса.

Још увијек није познато када ће турнир бити уврштен у званични тениски календар, иако има нагађања да ће бити након првом гренд слема сезоне у Мелбурну, нити у којем граду ће се одржавати, пишу Независне.

Ипак, ова вијест није дочекана с одушевљењем у свим круговима и за то су позната два основа.

Први је тај да се играчи већ увелико жале на велики број мечева током сезоне и на густ календар, а ово сигурно неће помоћи тој расправи.

Друго је, Саудијска Арабија годинама је под критикама због кршења људских права, а многи сматрају да власти покушавају поправити свој међународни имиџ организирањем великих спортских догађаја.

Коментари (0)
