Logo
Large banner

Ким Џонг Ун дозволио преносе Премијер лиге у Сјеверној Кореји, али под овим условима

Извор:

Спортал

13.11.2025

15:51

Коментари:

0
Ким Џонг Ун дозволио преносе Премијер лиге у Сјеверној Кореји, али под овим условима
Фото: Tanjug/AP

Фудбал ће, макар у ограниченом облику, коначно стићи и на сјевер Корејског полуострва.

Како преноси Гардијан, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун дао је зелено свјетло за емитовање утакмица енглеске Премијер лиге у земљи али под врло строгим условима који откривају обим државне контроле над садржајем

Утакмица ће трајати 60 минута, а емитоваће се након детаљне монтаже

Према извјештају, утакмице неће бити емитоване уживо, већ ће се емитовати накнадно, након детаљне монтаже. Током обраде ће бити уклоњен или преправљен сваки кадар који, по процјени власти, “не одговара државним стандардима”.

Снимци јужнокорејских фудбалера биће потпуно избачени, укључујући наступе Ким Џи-суа (Брентфорд) и Хванг Хи-чана (Wолвес). Тиме ће сваки траг јужнокорејског присуства у преносу бити цензурисан, пише Спортал.

Такође, трајање сваке утакмице биће скраћено са 90 на 60 минута, што значи да ће гледаоци у Сјеверној Кореји гледати монтиране верзије мечева – у складу с режимским мерилима “динамичности и прикладности”.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Нисам могао договорити састанак са Ким Џонг Уном

Државна телевизија ће додатно прекривати све натписе и графике на енглеском језику које се појављују на снимку, замијењујући их домаћим ознакама и симболима. Још једна мјера односи се на брисање свих сцена које приказују ЛГБТQ+ симболе, што укључује заставе дугиних боја и било какве поруке подршке једнакости или инклузији.

Подијели:

Тагови:

Сјеверна Кореја

Ким Џонг Ун

Premijer liga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познато да ли ће се Трамп састати са Ким Џонг Уном

Свијет

Познато да ли ће се Трамп састати са Ким Џонг Уном

2 седм

0
Могућ састанак Трампа и Ким Џонг Уна

Свијет

Могућ састанак Трампа и Ким Џонг Уна

3 седм

0
Ким Џонг Ун забранио повећање груди

Свијет

Ким Џонг Ун забранио повећање груди

1 мј

1
Ким Џонг Ун покренуо офанзиву

Свијет

Ким Џонг Ун покренуо офанзиву

2 мј

0

Више из рубрике

Суспендована 102 фудбалера због клађења

Фудбал

Суспендована 102 фудбалера због клађења

54 мин

0
Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос

Фудбал

Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос

2 ч

0
Фудбалери Србије вечерас против Енглеске

Фудбал

Фудбалери Србије вечерас против Енглеске

8 ч

0
Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

Фудбал

Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner