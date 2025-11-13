Ким Џонг Ун дозволио преносе Премијер лиге у Сјеверној Кореји, али под овим условима

Извор:
Фудбал ће, макар у ограниченом облику, коначно стићи и на сјевер Корејског полуострва.
Како преноси Гардијан, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун дао је зелено свјетло за емитовање утакмица енглеске Премијер лиге у земљи али под врло строгим условима који откривају обим државне контроле над садржајем
Према извјештају, утакмице неће бити емитоване уживо, већ ће се емитовати накнадно, након детаљне монтаже. Током обраде ће бити уклоњен или преправљен сваки кадар који, по процјени власти, “не одговара државним стандардима”.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: North Korean leader Kim Jong-un has agreed to broadcast Premier League games in the country but under some strict conditions, as per the Guardian:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 13, 2025
• Matches will not be broadcast live, but will be edited before airing.
• Any footage featuring South Korean… pic.twitter.com/6BejOLfUrV
Снимци јужнокорејских фудбалера биће потпуно избачени, укључујући наступе Ким Џи-суа (Брентфорд) и Хванг Хи-чана (Wолвес). Тиме ће сваки траг јужнокорејског присуства у преносу бити цензурисан, пише Спортал.
Такође, трајање сваке утакмице биће скраћено са 90 на 60 минута, што значи да ће гледаоци у Сјеверној Кореји гледати монтиране верзије мечева – у складу с режимским мерилима “динамичности и прикладности”.
Државна телевизија ће додатно прекривати све натписе и графике на енглеском језику које се појављују на снимку, замијењујући их домаћим ознакама и симболима. Још једна мјера односи се на брисање свих сцена које приказују ЛГБТQ+ симболе, што укључује заставе дугиних боја и било какве поруке подршке једнакости или инклузији.
