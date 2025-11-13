Logo
Суспендована 102 фудбалера због клађења

Фото: Pixabay

Фудбалски савез Турске привремено је суспендовао 102 играча због клађења.

Суспендовано је 25 играча из турске Суперлиге и 77 из друге лиге на период од 45 дана до годину дана, пренио је АП.

Одбрамбени играч "Галатасараја" и репрезентативац Турске Ерен Елмали суспендован је на 45 дана, а његов саиграч у клубу и репрезентацији Метехан Балтаџи на девет мјесеци.

fudbalska reprezentacija srbije

Фудбал

Фудбалери Србије вечерас против Енглеске

Елмали је раније објавио на "Инстаграму" да се прије пет година кладио на утакмицу у којој није учествовао његов тим. Он је ове године постао члан "Галатасараја".

Више од 1.000 играча обухваћено је истрагом Дисциплинског одбора Фудбалског савеза Турске.

Савез је обуставио трећу и четврту лигу на двије седмице, али је дозволио да се играју утакмице Суперлиге.

