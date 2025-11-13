Logo
Large banner

Москва открива: Шта ће се десити ако САД спроведу нуклеарне пробе

Извор:

Агенције

13.11.2025

15:01

Коментари:

0
Москва открива: Шта ће се десити ако САД спроведу нуклеарне пробе
Фото: Tanjug / AP

Портпарол Кремља Дмитриј Песков је истакао да ће Русија имати одговарајућу реакцију уколико друге земље спроведу нуклеарне пробе, преноси агенција РИА Новости.

"Као што је наш предсједник више пута рекао, Руска Федерација ће поступати у складу са тим. Тестирање нуклеарног оружја у суштини значи да ће овај прилично дуг период током којег је била на снази свеобухватна забрана нуклеарних тестирања бити прекинут", рекао је Песков новинарима.

Раније је амерички државни секретар Марко Рубио изјавио да је обећање америчког предсједника Доналда Трампа да ће наставити нуклеарна испитивања усмјерено на провјеру безбједности оружја.

Трамп је 30. октобра објавио да је наредио тестирање нуклеарног оружја "равноправно" са другим земљама које га наводно већ спроводе.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да ће Русија узвратити ако било која нуклеарна сила изврши нуклеарне пробе.

Министар одбране Русије Андреј Белoусов је изјавио да сматра сврсисходним да се одмах започне припрема за нуклеарна тестирања на полигону "Нова земља".

Подијели:

Тагови:

Nuklearno oružje

Русија

Америка

nuklearka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Орбан: Скандал у Украјини показао да тамо влада хаос

Свијет

Орбан: Скандал у Украјини показао да тамо влада хаос

1 ч

0
Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници

Свијет

Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници

2 ч

0
Ватрогасац се запалио, познат разлог

Свијет

Ватрогасац се запалио, познат разлог

2 ч

0
Војска војници парада

Свијет

Пао договор: Њемачка уводи хибридни модел служења војске

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner