Москва открива: Шта ће се десити ако САД спроведу нуклеарне пробе

Портпарол Кремља Дмитриј Песков је истакао да ће Русија имати одговарајућу реакцију уколико друге земље спроведу нуклеарне пробе, преноси агенција РИА Новости.
"Као што је наш предсједник више пута рекао, Руска Федерација ће поступати у складу са тим. Тестирање нуклеарног оружја у суштини значи да ће овај прилично дуг период током којег је била на снази свеобухватна забрана нуклеарних тестирања бити прекинут", рекао је Песков новинарима.
Раније је амерички државни секретар Марко Рубио изјавио да је обећање америчког предсједника Доналда Трампа да ће наставити нуклеарна испитивања усмјерено на провјеру безбједности оружја.
Трамп је 30. октобра објавио да је наредио тестирање нуклеарног оружја "равноправно" са другим земљама које га наводно већ спроводе.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да ће Русија узвратити ако било која нуклеарна сила изврши нуклеарне пробе.
Министар одбране Русије Андреј Белoусов је изјавио да сматра сврсисходним да се одмах започне припрема за нуклеарна тестирања на полигону "Нова земља".
