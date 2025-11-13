Logo
Large banner

Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници

13.11.2025

14:12

Коментари:

0
Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници
Фото: Pexels

Авион компаније Ер Индија Експрес био је приморан на принудно слијетање након што се суочио са пријетњом бомбом док је био у ваздуху.

Авион, који је превозио 176 путника и чланова посаде на планираном двочасовном лету, евакуисан је у сриједу након пријетње.

цеста-аутопут-ноћ-26082025

Ауто-мото

Нова правила за возаче: Нису више довољна само упаљена предња свјетла

Док је путовао од Мумбаја до Варанасија, оба града у Индији, авион је био приморан да изврши брзо слијетање.

Авион је слетио на међународни аеродром Лал Бахадур Шастри у Варанасију и одмах су на снази протоколи за ванредне ситуације.

Свих 176 људи у авиону је евакуисано и није било повријеђених, објавио је Тхе Индепендент .

Стручњаци за деактивирање бомби су потом извршили свеобухватне безбједносне инспекције авиона.

Током претреса нису пронађени сумњиви предмети.

gasovod pixabay ilustracija

Економија

Европске цијене гаса пале на најнижи ниво за посљедњих 18 мјесеци

Авион је још увијек у изолационом одељку док чека безбједносне провјере прије него што се врати у службу.

Индијска новинска агенција "United News Of India" објавила је да се пријетња испоставила као превара.

Подијели:

Тагови:

avion

евакуација

дојава о бомби

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос

Фудбал

Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос

2 ч

0
Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Какво вријеме нас очекује сутра?

2 ч

0
"Бамби у куповини": Срна залутала у продавницу

Занимљивости

"Бамби у куповини": Срна залутала у продавницу

2 ч

0
Три хороскопска знака позната по својој дволичности

Занимљивости

Три хороскопска знака позната по својој дволичности

2 ч

0

Више из рубрике

Војска војници парада

Свијет

Пао договор: Њемачка уводи хибридни модел служења војске

2 ч

0
Детаљи незапамћене трагедије: Отац одвео сина да се види са мајком, она га убила на бруталан начин

Свијет

Детаљи незапамћене трагедије: Отац одвео сина да се види са мајком, она га убила на бруталан начин

3 ч

0
Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права

Свијет

Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права

3 ч

0
Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

Свијет

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner