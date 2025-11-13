Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници

13.11.2025
Авион компаније Ер Индија Експрес био је приморан на принудно слијетање након што се суочио са пријетњом бомбом док је био у ваздуху.
Авион, који је превозио 176 путника и чланова посаде на планираном двочасовном лету, евакуисан је у сриједу након пријетње.
Док је путовао од Мумбаја до Варанасија, оба града у Индији, авион је био приморан да изврши брзо слијетање.
Авион је слетио на међународни аеродром Лал Бахадур Шастри у Варанасију и одмах су на снази протоколи за ванредне ситуације.
Свих 176 људи у авиону је евакуисано и није било повријеђених, објавио је Тхе Индепендент .
Стручњаци за деактивирање бомби су потом извршили свеобухватне безбједносне инспекције авиона.
Током претреса нису пронађени сумњиви предмети.
Авион је још увијек у изолационом одељку док чека безбједносне провјере прије него што се врати у службу.
Индијска новинска агенција "United News Of India" објавила је да се пријетња испоставила као превара.
