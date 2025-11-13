Детаљи незапамћене трагедије: Отац одвео сина да се види са мајком, она га убила на бруталан начин

13.11.2025
12:58
Коментари:0
Олена Стасјук (55) украјинског поријекла, синоћ је кухињским ножем пререзала гркљан свом сину Ђованију (9) у њиховом стану у центру италијанског градића Муђа код Трста.
Полицајци су затекли тијело малишана у купатилу и одмах ухапсили мајку која је, након злочина покушала да науди себи.
Наука и технологија
Стиже киша метеора: Не заборавите пожељети жељу
Олена се развела се од свог супруга Паола Трамеа (58), италијанског држављанина и оца малољетне жртве, а када су се супружници растали – малишан је повјерен њему на старање.
Међутим, према судској одлуци, дјетету је било дозвољено да се виђа са мајком два пута недјељно у њеном стану у Улици Маркони. Тако је дјечак – који је похађао четврти разред словеначке основне школе у Муђи – и јуче отишао код мајке, а она је требало да га врати оцу синоћ око 21 сат.
Како се бивша супруга ни син нису јављали на телефон, отац је алармирао полицију и ватрогасце, и тада је откривен стравичан злочин. Полиција је по доласку у стан и затекла језиву сцену – пронашли су тијело дјечака у купатилу.
БиХ
Болница у Зеници преузима биолошки материја из затворене приватне клинике
Испоставило се да је дјечак био мртав сатима, а његова мајка, која је одмах превезена у болницу, била је у стању шока и имала је посјекотине на рукама, пише италијански Ил Мессаггеро.
На друштвеним мрежама је објављена и фотографија на којој се види стан у којем је живјела мајка која је убила сина.
Према наводима италијанских медија, породица је већ била под надзором суда и социјалних служби. Мајка је, како се наводи, била у евиденцији Центра за ментално здравље.
Након увиђаја који су обавили истражни судија и форензички тим полиције, утврђено је да је мајка убила сина, због чега је ухапшена. Након санирања повреда у болници, Олена је пребачена у Окружни затвор у Трсту.
Градови и општине
Потрага у бх. граду: Изгубио зубну протезу, моли за помоћ суграђане
Дубоко потресен трагедијом, Андреа Дестради, свештеник Тршћанске бискупије, рекао је да је познавао породицу и да ништа није указивало на овакав исход.
– Знао сам да јој (Олени) је била потребна помоћ. Долазила је више пута посљедњих година да ме замоли да јој помогнем да пронађе посао, али послове је стално мијењала, јер није успјевала да задржи ниједан. Схватио сам да то није врста помоћи која јој је заправо потребна. Требао јој је стручан, професионалан облик помоћи, који превазилази моје могућности. Говорио сам јој: “Пусти да ти љекари помогну”, али је била увјерена да јој помоћ није потребна – испричао је свештеник за италијански лист Република.
Свијет
Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права
Градоначелник Муђе, Паоло Полидори, изјавио је да је у граду проглашен дан жалости.
– Управо сам прогласио дан жалости у граду, још не знамо да ли ће трајати један или три дана. Ово је заиста незамислива трагедија за цијелу заједницу – рекао је Полидори за Аднкронос.
Како је додао, све церемоније планиране у овом италијанском градићу биће отказане.
Градоначелник је потврдио да је породица већ годинама била под надзором социјалних служби и суда, али да никада нису примијећени знакови који би указивали на овако трагичан исход.
Хроника
Дојава о бомби у средњој школи, полиција на терену
– Одржао сам јутрос састанак са социјалним радницима, који су о трагедији обавијестили школу. Желим да нагласим да је случај био праћен годинама, али без иједног упозорења које би наговијестило овакав исход – радило се о разводу супружника, ништа више. Остајемо у сталном контакту с полицијом – закључио је Полидори.
Око поднева је почео комеморативни скуп. Минутом ћутања и паљењем свијећа, окупљени другари и чланови фудбалског тима убијеног дјечака одају почаст малишану.
Trieste, madre uccide figlio di 9 anni tagliandogli la gola https://t.co/FxUHhHvY3n— Giornale di Brescia (@GdB_it) November 13, 2025
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму