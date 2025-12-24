Logo
Мала Марија ошишала косу и донирала обољелој д‌јеци

24.12.2025

Марија, донирала косу
Фото: Срна

Дванаестогодишња Марија Косорић из Источног Новог Сарајева одлучила је у договору са родитељима да његовану дугу косу ошиша и донира Удружењу родитеља д‌јеце обољеле од малигних болести "Искра" у Бањалуци.

Д‌јевојчицина мама Драгана изјавила је Срни да је Марија од малена имала жељу да помогне д‌јеци обољелој од рака, бар на овај начин.

Она је додала да је била потребна дужина косе од 35 центиметара како би могла да је донира.

"Желимо послати поруку да је важно чинити добра д‌јела, а добро ће се вратити када се најмање надамо", рекла је Драгана.

Она сматра да је ово добар начин да се помогне обољелој д‌јеци, на коју сигурно посебно утиче губитак косе.

"Поносна сам на Марију, на њену великодушност. Из примјера наше д‌јеце и ми одрасли можемо много тога да научимо", истакла је Драгана.

Она је захвалила фризерки Весни Пандуревић која је подржала овај хумани гест бесплатним шишањем и која ће омогућити да донирана коса буде испоручена Удружењу "Искра".

Марија је рекла да је жељела да учини хумано д‌јело за д‌јецу која су изгубила косу због болести и терапија, те позвала и друге људе, који могу, да донирају косу.

"Уколико ће коса коју сам поклонила за израду перика некоме да помогне, да учини да то дијете буде срећно бар на један дан, онда сам и ја задовољна", додала је Марија.

Она је навела да се годинама није шишала, да воли дугу и његовану косу, али да не жали што је скратила, јер је имала племенит циљ.

Марија је ученица седмог разреда Основне школе "Свети Сава" у Источном Новом Сарајеву и тренутно тренира одбојку, а тренирала је и фолклор у Културно-умјетничком друштву "Славија".

Шест година је тренирала балет, гд‌је је са тадашњим клубом учествовала у различитим програмима хуманитарног карактера, преноси Срна.

