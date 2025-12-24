Српска богатија за 22 мала становника

Извор:
АТВ
24.12.2025
07:58
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 10 дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је шест беба, у Бијељини пет, Добоју четири, Зворнику и Источном Сарајеву по двије, а у Градишци, Невесињу и Приједору по једна.
Бања Лука
Више бањалучких улица данас без струје
Двије дјевојчице и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице и три дјечака, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Зворнику и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и дјечак, у Градишци и Невесињу по једна дјевојчица, а у Приједору један дјечак.
У породилиштима у Фочи и Требињу није било порода.
Најновије
Најчитаније
12
26
12
26
12
23
12
19
12
14
Тренутно на програму