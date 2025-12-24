Logo
Српска богатија за 22 мала становника

Извор:

АТВ

24.12.2025

07:58

Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 10 дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је шест беба, у Бијељини пет, Добоју четири, Зворнику и Источном Сарајеву по двије, а у Градишци, Невесињу и Приједору по једна.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без струје

Двије дјевојчице и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице и три дјечака, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Зворнику и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и дјечак, у Градишци и Невесињу по једна дјевојчица, а у Приједору један дјечак.

У породилиштима у Фочи и Требињу није било порода.

