У првом плану: Радан Остојић

АТВ

23.02.2026

13:39

У првом плану: Радан Остојић

'У првом плану' овог уторка је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске.

Разговараће о најургентнијим питањима ресора, о борачким категоријама, растућим социјалним притисцима, питању минималне плате, субвенцијама, стамбеном збрињавању и запошљавању бораца и породица погинулих бораца.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

