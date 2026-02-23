У првом плану: Радан Остојић

Извор:
'У првом плану' овог уторка је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске.
Разговараће о најургентнијим питањима ресора, о борачким категоријама, растућим социјалним притисцима, питању минималне плате, субвенцијама, стамбеном збрињавању и запошљавању бораца и породица погинулих бораца.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
