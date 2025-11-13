Logo
Потрага у бх. граду: Изгубио зубну протезу, моли за помоћ суграђане

АТВ

13.11.2025

12:44

Зуби / протеза
Фото: Pexels / Photo by Karola G.

На популарној Фејсбук страници "Spotted Zenica" појавио се апел који је брзо привукао пажњу многих Зеничана.

Наиме, један грађанин обратио се јавности молећи за помоћ у потрази за – горњом зубном протезом.

"Поздрав, да ли је неко пронашао горњу зубну протезу у Бесту или испред Беста код стадиона, без глупих коментара јер је протеза важна", написао је.

Иако је на први поглед објава изазвала и бројне духовите коментаре, већина корисника показала је разумијевање и саосјећање, подсјећајући да свако може доћи у сличну ситуацију.

Зеничанин се, према свему судећи, нада да ће неко пронаћи изгубљену протезу и јавити се путем исте странице како би му била враћена.

Објава је у кратком року постала вирална, а многи корисници дијелили су је даље како би помогли да се изгубљени предмет што прије пронађе.

