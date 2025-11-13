Ваздух у Сарајеву загађен, издате препоруке за грађане

Извор:
Ваздух у Сарајеву данас је загађен, а у појединим градским насељима је означен и као јако загађен, подаци су кантоналног Завода за јавно здравство.
На мобилној мјерној станици у граду забиљежена је висока концентрација ПМ 2.5 честица, а исти степен загађења забиљежен је и на мјерној станици Отока.
На Бјелавама је умјерено загађен ваздух, а у Илијашу, Илиџи, Вогошћи и Хаџићима је оцијењен као загађен.
Грађани, посебно ризичне групе, позвани су да прате званичне информације и придржавају се препорука.
