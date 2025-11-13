Logo
Ваздух у Сарајеву загађен, издате препоруке за грађане

Извор:

СРНА

13.11.2025

10:01

Коментари:

0
Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Ваздух у Сарајеву данас је загађен, а у појединим градским насељима је означен и као јако загађен, подаци су кантоналног Завода за јавно здравство.

На мобилној мјерној станици у граду забиљежена је висока концентрација ПМ 2.5 честица, а исти степен загађења забиљежен је и на мјерној станици Отока.

Banski dvor

Култура

Изложба "Иво Андрић и Италија – документа"

На Бјелавама је умјерено загађен ваздух, а у Илијашу, Илиџи, Вогошћи и Хаџићима је оцијењен као загађен.

Грађани, посебно ризичне групе, позвани су да прате званичне информације и придржавају се препорука.

Сарајево

zagađenje vazduha

Коментари (0)
