Додик одао пошту Добри Јовановићу и солунским добровољцима

Предсједник СНСД-а Милорад Додик положио је данас у Брчком вијенац испред споменика Добросаву Добри Јовановићу и солунским добровољцима из овог краја.
Додик је вијенац положио у пратњи министра за научнотехношки развој и високо образовање Републике Српске Синише Карана, премијера Српске Саве Минића и предсједника Скупштине Брчко дистрикта Синише Милића.
Одавање поште Јовановићу и солунским добровољцима уприличено је на Дана примирја у Првом свјетском рату.
На Добрином споменику у градском парку у Брчком уписано је више од 20 имена, али се сматра да је број учесника и страдалих у Првом свјетском рату из Брчког и околине далеко већи.
Добро Јовановић симбол је српског страдања и херојства у Првом свјетском рату.
У Брчком ће у четвртак, 13. новембра, бити обиљежено 107 година од ослобођења града у Првом свјетском рату у знак сјећања на дан када је умарширала ослободилачка војска Петог пука Дринске дивизије, прве српске армије под командом војводе Петра Бојовића и донијела слободу свим народима који живе на овим просторима без обзира на вјеру и нацију.
Дипломирани правник из Новог Сада Доброслав Добро Јовановић био је комита у чети Воје Танкосића кога су Аустроугари ранили у Крупњу почетком 1914, а потом га заробили.
Јовановића су Аустроугари убрзо објесили на мјесту данашњег централног градског парка у Брчком и данима држали његово тијело на вјешалима, како би застрашили остале родољубе.
На том мјесту Брчаци су га касније и сахранили, а потом подигли споменик њему у част.
