Додик одао пошту Добри Јовановићу и солунским добровољцима

Извор:

СРНА

11.11.2025

16:19

Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик положио је данас у Брчком вијенац испред споменика Добросаву Добри Јовановићу и солунским добровољцима из овог краја.

Додик је вијенац положио у пратњи министра за научнотехношки развој и високо образовање Републике Српске Синише Карана, премијера Српске Саве Минића и предсједника Скупштине Брчко дистрикта Синише Милића.

Милорад Додик и Калабухов

Република Српска

Додик са Калабуховом: Однос са Руском Федерацијом остаје стабилан на свим пољима

Одавање поште Јовановићу и солунским добровољцима уприличено је на Дана примирја у Првом свјетском рату.

На Добрином споменику у градском парку у Брчком уписано је више од 20 имена, али се сматра да је број учесника и страдалих у Првом свјетском рату из Брчког и околине далеко већи.

Добро Јовановић симбол је српског страдања и херојства у Првом свјетском рату.

У Брчком ће у четвртак, 13. новембра, бити обиљежено 107 година од ослобођења града у Првом свјетском рату у знак сјећања на дан када је умарширала ослободилачка војска Петог пука Дринске дивизије, прве српске армије под командом војводе Петра Бојовића и донијела слободу свим народима који живе на овим просторима без обзира на вјеру и нацију.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српски народ је платио слободу крвљу и зато никада не пристајемо на заборав

Дипломирани правник из Новог Сада Доброслав Добро Јовановић био је комита у чети Воје Танкосића кога су Аустроугари ранили у Крупњу почетком 1914, а потом га заробили.

Јовановића су Аустроугари убрзо објесили на мјесту данашњег централног градског парка у Брчком и данима држали његово тијело на вјешалима, како би застрашили остале родољубе.

На том мјесту Брчаци су га касније и сахранили, а потом подигли споменик њему у част.

Милорад Додик

Брчко

Solunski front

Prvi svjetski rat

