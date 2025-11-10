Више насеља у Бањалуци и Лакташима било без струје, ово је разлог

10.11.2025
18:49
Коментари:0
У више бањалучких и лакташких насеља данас није било струје, а ево због чега.
Наиме, због интервентних радова компаније „Електропренос БиХ“ у 110 киловолтној трафостаници „Бањалука 4“, без електричне енергије је данас у периоду од 15.00 до 17.00 часова остало више насеља.
У наведеном периоду без електричне енергије у Бањалуци су били потрошачи у насељима Туњице, Рамићи, Куљани, Залужани, Пријечани, Барловци и Липовци.
На подручју Лакташа без струје је остао дио насеља Трн, те Буковица, Јаблан и Гламочани.
Свијет
41 мин0
Хроника
52 мин0
БиХ
1 ч0
Регион
1 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму