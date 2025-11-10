Logo
Large banner

Више насеља у Бањалуци и Лакташима било без струје, ово је разлог

10.11.2025

18:49

Коментари:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

У више бањалучких и лакташких насеља данас није било струје, а ево због чега.

Наиме, због интервентних радова компаније „Електропренос БиХ“ у 110 киловолтној трафостаници „Бањалука 4“, без електричне енергије је данас у периоду од 15.00 до 17.00 часова остало више насеља.

У наведеном периоду без електричне енергије у Бањалуци су били потрошачи у насељима Туњице, Рамићи, Куљани, Залужани, Пријечани, Барловци и Липовци.

На подручју Лакташа без струје је остао дио насеља Трн, те Буковица, Јаблан и Гламочани.

Подијели:

Тагови:

Струја

Бањалука

Лакташи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спријечена два атентата на сиријског предсједника

Свијет

Спријечена два атентата на сиријског предсједника

41 мин

0
Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације ”тешке” 200.000 КМ

Хроника

Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације ”тешке” 200.000 КМ

52 мин

0
Рок истиче вечерас: Бранко Нешковић кандидат опозиције за главног преговарача

БиХ

Рок истиче вечерас: Бранко Нешковић кандидат опозиције за главног преговарача

1 ч

0
Да ли ће Словенија дозволити асистирано умирање? Заказан референдум

Регион

Да ли ће Словенија дозволити асистирано умирање? Заказан референдум

1 ч

0

Више из рубрике

Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

Градови и општине

Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

3 ч

0
Јелена Розга ће пјевати за дочек Нове године у Сарајеву

Градови и општине

Јелена Розга ће пјевати за дочек Нове године у Сарајеву

3 ч

0
Рунић: Увјерена сам у Каранову побједу

Градови и општине

Рунић: Увјерена сам у Каранову побједу

5 ч

0
Каран и Додик у Станарима

Градови и општине

Додик и Каран на састанку са руководством Електране у Станарима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

29

Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

19

07

Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

18

57

Централне вијести, 10.11.2025.

18

56

Враћа се Михољско љето?

18

51

Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner