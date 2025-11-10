Logo
Да ли ће Словенија дозволити асистирано умирање? Заказан референдум

Извор:

Агенције

10.11.2025

18:24

Коментари:

0
Фото: Pexels

У Словенији ће 23. новембра бити одржан референдум на којем ће се грађани изјаснити о подршци закону о еутаназији, који је словеначки парламент усвојио у јулу.

Присталице тврде да би асистирано умирање омогућило достојанство и слободу избора људима пред крај живота, док противници упозоравају да би се на тај начин прекршила уставна заштита живота, чиме би се угрозили рањиви појединци, преноси агенција СТА.

Несагласност међу више од 30 политичких странака у Словенији о овом питању је веома оштра са јасним разграничењем између конзервативних, традиционалистичких и оних које заговарају прогресивније политике.

Противници закона о асистираном умирању сматрају да је одбрана људског достојанства утемељена у бризи, а не у убиству, залажу се за улагање у палијативну његу и психолошку подршку, а не у легалну еутаназију.

Закон о потпомогнутом добровољном прекиду живота, који је усвојила Скупштина Словеније, омогућава окончање живота када љекарски третмани не помажу у опоравку или побољшању тешког стања пацијената.

Да би еутаназија била одобрена, претходно све могућности медицинског лијечења морају да буду исцрпљене, наведено је у овом закону.

Право на еутаназију не може да се користи у случајевима када је стање пацијента неподношљиво, а посљедица је менталних обољења.

Овакав закон су у Европи донијеле Шпанија, Белгија, Луксембург и Холандија.

Тагови:

Словенија

referendum

Коментари (0)
