Стејт департмент савјетовао Американцима у Венецуели да одмах напусте земљу

11.01.2026

08:02

Стејт департмент савјетовао Американцима у Венецуели да одмах напусте земљу
Фото: Tanjug/AP Photo/Cristian Hernandez

Стејт департмент савјетовао је синоћ америчким држављанима у Венецуели да одмах напусте ту земљу због безбједносних ризика.

Стејт департмент је објавио на друштвеним мрежама да су међународни летови из Венецуеле настављени, као и да постоје подаци о групама наоружаних милиција које постављају блокаде на путевима и претражују возила тражећи доказе о америчком држављанству или подршци Сједињеним Америчким Државама.

- Безбједносна ситуација у Венецуели остаје флуидна - наводи се у саопштењу, пренио је ЦБС.

Венецуелански предсједник Николас Мадуро и његова супруга Силија Флорес ухапшени су почетком јануара у међународној операцији предвођеној САД и пребачени у притвор у Њујорку.

Stejt department

Venecuela

Nikolas Maduro

