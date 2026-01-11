Стејт департмент савјетовао Американцима у Венецуели да одмах напусте земљу

Извор:
Стејт департмент савјетовао је синоћ америчким држављанима у Венецуели да одмах напусте ту земљу због безбједносних ризика.
Стејт департмент је објавио на друштвеним мрежама да су међународни летови из Венецуеле настављени, као и да постоје подаци о групама наоружаних милиција које постављају блокаде на путевима и претражују возила тражећи доказе о америчком држављанству или подршци Сједињеним Америчким Државама.
- Безбједносна ситуација у Венецуели остаје флуидна - наводи се у саопштењу, пренио је ЦБС.
Венецуелански предсједник Николас Мадуро и његова супруга Силија Флорес ухапшени су почетком јануара у међународној операцији предвођеној САД и пребачени у притвор у Њујорку.
