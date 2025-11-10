Јелена Розга ће пјевати за дочек Нове године у Сарајеву

10.11.2025
Хрватска пјевачица Јелена Розга ће да уведе Сарајлије и бројне туристе у Нову годину на јавном дочеку који ће овај пут бити организован иза Сарајево Сити Центра, сазнаје Кликс.
Након што су из градске управе и Туристичке заједнице Кантона Сарајево претходно рекли да су у оптицају за дочек Ханка Палдум, Јелена Розга, Ван Гог, Петар Грашо и Лету Штуке - избор је пао на хрватску пјевачицу.
Раније је за Кликс потврђено да су у току неопходне активности везане за комплетну организацију дочека те да планирани буџет за дочек износи 700.000 КМ.
"Град Сарајево проводи активности неопходне за организацију Јавног дочека Нове 2026. године, у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине. Након окончања законске процедуре, јавност ће бити информисана о избору извођача и програму централног дочека Нове 2026. године. У Буџету Града Сарајево за 2025. годину планирана су средства за дочек Нове године у износу од 700.000,00 КМ с ПДВ-ом", наводе из Града Сарајево.
Подсјећамо, предсједник Туристичке заједнице КС Харис Фазлагић открио је ко ће наступати у Сарајеву првог, другог и трећег јануара 2026. године.
На Тргу Прве бригаде полиције, првог јануара наступа бенд Лету штуке. Другог јануара наступа Петар Грашо, а трећег Ван Гог.
