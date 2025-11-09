Logo
Додик са грађанима у шетњи Теслићем

СРНА

09.11.2025

Додик са грађанима у шетњи Теслићем
Фото: СРНА

Посјета лидера СНСД-а Милорада Додика Теслићу привукла је пажњу грађана који су ову прилику искористили да се са њим срдачно поздраве.

Додика су у шетњи до Средњошколског центра Теслићани поздрављали и пожељели да се са њим фотографишу.

Посебно срдачан сусрет био је са најмлађим становницима Теслића.

Заједно са Додиком у Теслићу је и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран.

Изградити српски духовни центар

У Теслићу треба да буде изграђен српски духовни центар и Република Српска ће у томе помоћи, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Након што је заједно са министром за научнотехнолошки развој и високо образовање Синишом Караном обишао парохијски дом у изградњи у Теслићу, Додик је истакао да је Српска православна црква кроз историју очувала идентитет српског народа и да је то и данас важно.

"Веома сам поносан што припадам једној генерацији која је вршећи власт у Републици Српској помогла изградњу више од 1.100 храмова и других садржаја и почаствован сам што сам у прилици да и у Теслићу помогнемо да се изгради духовни центар, да се зна да је ово српски православни град", рекао је Додик новинарима.

Он је замолио да се и његовом оквиру ако је могуће изграде просторије за вртић који би требало да финансирају локална заједница.

"Недостајућих 250.000 за ову годину биће уплаћено до краја овог мјесеца, а два милиона КМ биће планирано у ставци предсједника Републике", рекао је Додик.

Додик је истакао да су само чврста вјера и снажна организација СПЦ гарант опстанка српском народу на овим просторима, заједно са Републиком Српском.

"Мислим да за примјер може да служи начин на који ми, власт Републике Српске, сарађује са СПЦ", рекао је Додик.

Истакао је да у овом времену треба помоћи свему што је могуће, да то није хир већ обавеза за све који руководе Српском.

"Капитални пројекат који желимо овдје да радимо јесте да брзом цестом повежемо Теслић са мрежом ауто-путева Републике Српске", рекао је Додик.

Он је додао да је Република Српска данас у бољој позицији и има прилику да се упути и на међународно финансијско тржиште и да тамо обезбиједимо одређене ствари.

"Република Српска је стабилна. Република Српска и овај народ знају и вјерују у ову стабилност. Република је прошла тешко вријеме и сад смо се позиционирали да можемо да будемо фактор преговора. Наши контакти са међународним факторима не иду преко Сарајева, иду директно. Е то је оно што њих боли", рекао је Додик.

Свештеник Миладин Вуковић рекао је да су високу делегацију Републике Српске

упознао са новим пројектом који је започет у порти храма, а то је Дом Краља Драгутина који представља огроман корак напријед у могућностима које црква тренутно има.

Он је навео да би укупан објект требало да има око 2.000 квадратни метара искористивог простора.

"Предрачунска вриједност укупног пројекта је око 5 милиона марака", рекао је свештеник Вуковић.

Милорад Додик

Теслић

