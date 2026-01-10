Logo
Шта ће Европа урадити ако САД заузму Гренланд?

СРНА

10.01.2026

20:06

0
Шта ће Европа урадити ако САД заузму Гренланд?

Европа нема стратегију за случај да Сједињене Државе заузму Гренланд, пише "Фајненшел тајмс".

Лондонски дневник наводи да европске земље немају стратегију ни када је у питању могућност да грађани Гренланда буду поткупљени нити за случај да буду присиљени на отцјепљење од Данске.

Истиче се да је амерички предсједник Доналд Трамп у сваком случају супериорнији и да ће одговорити "јачим ударцем или озбиљнијим пријетњама".

Европа разматра могуће узвратне мјере, између осталог, затварање америчких војних база или забрану куповине америчких обвезница.

"Ипак, шансе да ЕУ некако парира САД су мале", наводи "Фајненшел тајмс".

Амерички предсједник изјавио је јуче да је неопходно да Сједињене Државе посједују Гренланд, додајући да само закуп аутономне данске територије неће бити довољан.

