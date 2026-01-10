Logo
Серија пуцњава у САД: Најмање шесторо мртвих!

Извор:

Танјуг

10.01.2026

18:08

Наоружани мушкарац убио је шест особа у савезној америчкој држави Мисисипи у инцидентима који су се догодили на три различита мјеста, саопштила је канцеларија шерифа округа Клеј.

"Нажалост, суочили смо се са трагедијом у нашој заједници", написао је шериф округа Клеј Еди Скот на Фејсбуку, преноси Ен-Би-Си њуз.

Пуцњаве су се догодиле синоћ у Вест Поинту, близу границе са Алабамом, преноси АП.

Скот је казао да је живот изгубило шест особа, од којих су неке биле у сродству са починиоцем.

Званичници нису дали додатне информације о пуцњави нити су идентификовали жртве.

Осумњичени је у притвору и не постоји додатна пријетња за заједницу, додао је Скот.

Инцидент и мотив напада још увијек су у фази истраге.

Америка

pucnjava

