Серија пуцњава у САД: Најмање шесторо мртвих!

Извор:
Танјуг
10.01.2026
18:08
Наоружани мушкарац убио је шест особа у савезној америчкој држави Мисисипи у инцидентима који су се догодили на три различита мјеста, саопштила је канцеларија шерифа округа Клеј.
"Нажалост, суочили смо се са трагедијом у нашој заједници", написао је шериф округа Клеј Еди Скот на Фејсбуку, преноси Ен-Би-Си њуз.
BREAKING: Multiple people killed due to 'violence' in West Point, Mississippi, sheriff says. Suspect in custody. pic.twitter.com/tOlzpLuN2u— AZ Intel (@AZ_Intel_) January 10, 2026
Пуцњаве су се догодиле синоћ у Вест Поинту, близу границе са Алабамом, преноси АП.
Скот је казао да је живот изгубило шест особа, од којих су неке биле у сродству са починиоцем.
Званичници нису дали додатне информације о пуцњави нити су идентификовали жртве.
Осумњичени је у притвору и не постоји додатна пријетња за заједницу, додао је Скот.
Инцидент и мотив напада још увијек су у фази истраге.
