Сијарто: Брисел и Кијев желе да увуку Мађарску у рат, препрека за то је Орбан

Извор:

СРНА

10.01.2026

17:17

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

План Брисела и Кијева да се Мађарска увуче у рат је спреман, а једина препрека је суверена, национална влада мађарског премијера Виктора Орбана, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Сада Брисел и Кијев повлаче све потезе да уклоне ову препреку", додао је Сијарто.

На конгресу владајуће странке Фидес, Сијарто је рекао да су састанци Савјета ЕУ за спољне послове у посљедњим годинама постали "ратне конференције", јер је, како је навео, здрав разум потпуно нестао у Бриселу.

"Ратни фанатизам завладао је политичким лидерима Европе. Прошлог викенда у Паризу је објављен договор. Према том споразуму, двије нуклеарне силе Европе одлучиле су да пошаљу трупе у Украјину. То практично значи да су нуклеарне силе Европе започеле рат. А њихов циљ је да захвате читаву Европу пламеном рата", истакао је Сијарто.

Он је додао да бриселска ратна политика ставља Мађарску у највећу опасност.

"Ми, Мађари, у највећој смо опасности ако рат ескалира. Ми смо најближи, јер смо одмах поред. А у Украјини је државна политика оштро антимађарска. Постоји план Брисела и Кијева да се Мађарска увуче у рат", рекао је Сијарто.

Он је оптужио европске и украјинске власти да покушавају да Мађарској наметну "бриселску марионетску владу наклоњену Украјини" на предстојећим априлским изборима, чији би лидер био заштићен имунитетом Европског парламента и тиме под њиховом контролом.

"Питање рата или мира зависи само од нас. У посљедње четири године успјели смо да останемо по страни. Лако је рећи, али није било лако урадити. Тражило је надљудску, свакодневну борбу и одбијање политичког притиска", навео је Сијарто.

Он је указао да је визија за будућност јасна. "Ако побиједимо, остајемо ван рата. Ако не побиједимо, план Брисела и Кијева биће спроведен", закључио је мађарски министар спољних послова.

Русија

Петер Сијарто

Мађарска

Украјина

