Шеф турске дипломатије: Исламски свијет се пробудио из дубоког сна

10.01.2026

16:05

Хакан Фидан, шеф турске дипломатије
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Шеф турске дипломатије Хакан Фидан је у недавном телевизијском интервјуу указао на велике промјене у исламском свијету, као и на изазове у новој години.

Како је рекао, "тај регион се коначно пробудио из дубоког сна који је трајао 100 година".

"Исламски свијет се пробудио, хвала Богу. Овај регион сада је изашао из свог дубоког сна. Када се ујединимо, схватићемо шта можемо и вјерујемо, као и то да морамо да се ујединимо", истакао је Фидан у интервјуу за ТРТ Хабер.

Фидан је нагласио да су кризе у Јемену, Сомалиленду, Ирану, Венецуели и Гренланду избијале једна за другом на самом почетку нове године, наводећи да ова ситуација указује на то да су се проблеми пренијети из претходне године развили у нова питања.

"Чињеница да се све ово дешава једно за другим заправо је знак онога што нас чека на самом почетку године", указао је турски званичник.

Он је поручио да ће Турска 2025. године значајан дио своје енергије посветити окончању сукоба у околном региону. Посебно скрећући пажњу на ситуацију у Гази, Фидан је напоменуо да је палестинско питање од највеће важности за Турску.

"Геноцид који се тамо догодио био је крвава рана и у савјести наше нације и у стратешком начину размишљања наше државе. Учинили смо све што смо могли да га зауставимо", указао је Фидан.

Подсјећајући да Турска дјелује у оквиру, како каже, принципа "праведног и трајног мира" који је изнио предсједник Реџеп Тајип Ердоган, Фидан је додао да се улажу интензивни напори "у циљу смањења тензија у сукобу између Русије и Украјине, ситуацији на Кавказу и сиријском питању".

Он је такође напоменуо да су односи са Западним Балканом и Европском унијом били међу важним темама прошле године.

