Скандал тресе ову земљу: Мрачна страна финансијског раја о којој сви шуте, но један човјек је проговорио

10.01.2026

17:50

Novac Evri Valuta
Фото: Pexels/Carlos Pernalete Tua

Кипар се поново нашао под лупом међународне јавности након тешких оптужби да се финансијски систем ове острвске земље користи за легализацију прихода од дроге.

У средишту скандала су тврдње градоначелника Пафоса Федонаса Федоноса, који је изјавио да компаније за трговину валутама (ФX фирме) са сједиштем на Кипру перу новац за мексичке и колумбијске картеле.

Регулаторна тијела су потврдила да су упозната с наводима и да су започела ревизију података, што је додатно повећало притисак на финансијски сектор земље.

Контроверза је започела средином 2025. године када је Федонос јавно изнио став да је Кипар прешао пут од периферне тачке у илегалним финансијама до активног центра за прање новца.

Према градоначелниковим ријечима приходи картела улазе на острво путем ФX компанија. Користе се сложене корпоративне структуре и "фантомске" фирме како би се прикрило поријекло и власништво над новцем. Циљ операција је "рециклирање" илегалног новца из Латинске Америке у легалне токове унутар Европе.

Иако Федонос није навео конкретна имена компанија нити цитирао судске случајеве, он је упозорио да је ова активност систематска, описујући Кипар као "дио међународне мреже за прање новца".

"Ради се о експлоатацији сложених аранжмана који укључују фиктивне ентитете широм Латинске Америке," упозорио је градоначелник, позивајући власти да хитно испитају прилив средстава из високоризичних јурисдикција.

Реакција регулатора и недостатак оптужница

Кипарска комисија за вриједносне папире и берзу (ЦyСЕЦ), примарни финансијски надзорни орган у земљи, реаговала је неколико седмица након оптужби. Из комисије су саопштили да прикупљају информације од домаћих и међународних партнера како би процијенили да ли је потребно подузети даље мјере.

ЦyСЕЦ је нагласио да лиценциране ФX фирме послују у складу са строгим правилима Европске уније, укључујући директиве о спречавању прања новца и МиФИД II регулативу.

Међутим, закључно с крајем 2025. године нису покренуте никакве извршне мјере или кривична гоњења повезана с овим тврдњама, ниједан случај није завршио на суду, нису изречене формалне казне ФX фирмама.

Федоносове тврдње су одјекнуле у јавности јер латиноамерички картели имају документовану историју кориштења софистицираних финансијских канала. Стручњаци подсјећају да су колумбијске групе још 90-их година користиле тзв. Black Market Peso Exchange, док су мексички картели током 2010-их значајно диверзификовали своје методе прања новца.

Иако конкретни докази још нису предочени суду, онлине коментари и анализе све чешће помињу термине попут "mirror tradinga" (трговине у огледалу), сугеришући да проблем можда превазилази пуке пропусте у усклађености и залази у сферу системског недостатка надзора.

(Кликс)

