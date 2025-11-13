Ердоган о Кипру: Ово је најреалније рјешење

13.11.2025
20:12
Коментари:0
Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да је најреалније рјешење за Кипар да постоје двије државе.
Ердоган је разговарао новоизабраним предсједником кипарских Турака Туфаном Ерхурманом, који се обавезао да ће размотрити федерално рјешење како би се окончала подјела Кипра након скоро 50 година.
"Кипарско-грчка страна види рјешење за Кипар као свођење кипарских Турака на статус мањине у партнерској држави која сада не постоји", рекао је Ердоган, додајући да и даље вјерује да постоји формула у којој двије стране могу да живе у миру на острву.
Ерхурман, који је по традицији боравио у Турској у првој иностраној посјети од преузимања дужности, рекао је да све стране морају да науче лекцију из прошлих метода које нису дале резултате или су се завршиле неуспјешно.
"Кипарски Турци имају суверена права на цијелом острву Кипар", навео је Ерхуман.
Кипар је подијељен 1974. године у турској инвазији коју је покренуо кратак државни удар који су подржали Грци. Мировни преговори су у застоју од 2017. године.
Турска је једина земља која признаје Турску Републику Сјеверни Кипар и залаже се за политику двије државе коју кипарски Грци одбацују.
