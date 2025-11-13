Logo
Large banner

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

Извор:

Агенције

13.11.2025

19:20

Коментари:

0
САД би могле почети одбијати визе гојазним људима
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Сједињене Државе би могле почети да одбијају визе гојазним, те људима са срчаним обољењима, раком и другим хроничним проблемима, објавио је лист "Вашингтон пост".

Налог да се хроничне болести разматрају као разлог за одбијање виза за улазак у САД стигао је у конзулате и амбасаде путем позива америчког државног секретара Марка Рубија.

Стејт департмент сугерише да конзулати разматрају гојазност као разлог за одбијање визе, јер оно може изазвати апнеју у сну, висок крвни притисак и клиничку депресију.

украјина-ракета-02102025

Свијет

Москва открива: Шта ће се десити ако САД спроведу нуклеарне пробе

Портпарол Бијеле куће Ана Кели каже да је ријеч о политици одбијања визе лицима која би представљали финансијски терет за пореске обвезнике.

Стејт департмент препоручује да се размотре и други фактори, као што су старосна граница за пензионисање или број и здравствено стање издржаваних лица.

senat kongres kapitol

Свијет

Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

Рубио је издао нова упутства у складу са правилом "јавног терета", које ускраћује улазак појединцима за које се сматра да су велики корисници програма социјалне заштите.

Подијели:

Тагови:

SAD

viza

Gojazni ljudi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

Свијет

Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

15 ч

0
Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

Свијет

Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

1 д

0
Заокрет! Британија више неће дијелити обавјештајне податке са САД о бродовима!

Свијет

Заокрет! Британија више неће дијелити обавјештајне податке са САД о бродовима!

2 д

0
Гинеколог оптужен да је снимао жене током прегледа

Свијет

Гинеколог оптужен да је снимао жене током прегледа

2 д

0

Више из рубрике

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

Свијет

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

3 ч

0
Рубио: ЕУ не може да одређује шта је међународно право

Свијет

Рубио: ЕУ не може да одређује шта је међународно право

3 ч

0
Пуштена жена осумњичена за пљачку накита у Лувру

Свијет

Пуштена жена осумњичена за пљачку накита у Лувру

4 ч

0
Бизаран инцидент: Жена пријетила таксисти мачетом јер је пуштао музику која јој се није свидјела

Свијет

Бизаран инцидент: Жена пријетила таксисти мачетом јер је пуштао музику која јој се није свидјела

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

22

02

Одлука је пала: Џин не може без алкохола

21

56

Ове улице сутра остају без струје

21

47

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

21

41

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner