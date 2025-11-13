САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

Извор:
Агенције
13.11.2025
19:20
Коментари:0
Сједињене Државе би могле почети да одбијају визе гојазним, те људима са срчаним обољењима, раком и другим хроничним проблемима, објавио је лист "Вашингтон пост".
Налог да се хроничне болести разматрају као разлог за одбијање виза за улазак у САД стигао је у конзулате и амбасаде путем позива америчког државног секретара Марка Рубија.
Стејт департмент сугерише да конзулати разматрају гојазност као разлог за одбијање визе, јер оно може изазвати апнеју у сну, висок крвни притисак и клиничку депресију.
Свијет
Москва открива: Шта ће се десити ако САД спроведу нуклеарне пробе
Портпарол Бијеле куће Ана Кели каже да је ријеч о политици одбијања визе лицима која би представљали финансијски терет за пореске обвезнике.
Стејт департмент препоручује да се размотре и други фактори, као што су старосна граница за пензионисање или број и здравствено стање издржаваних лица.
Свијет
Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји
Рубио је издао нова упутства у складу са правилом "јавног терета", које ускраћује улазак појединцима за које се сматра да су велики корисници програма социјалне заштите.
Свијет
15 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
22
02
21
56
21
47
21
41
Тренутно на програму