Logo
Large banner

Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

13.11.2025

06:58

Коментари:

0
Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

Представнички дом Сједињених Америчких Држава усвојио је закон, а амерички предјседник Доналд Трамп потписао, којим се окончава најдуже затварање владе у историји земље, пренио је јутрос АП.

Тиме се завршава 43-дневна обустава рада владе.

ВР-вјештачка интелигенција

Наука и технологија

"Вјештачку интелигенцију морамо научити да возимо": Колико послова угрожава?

Посланици су се вратили у Вашингтон послије готово осам недјеља паузе и усвојили закон већином гласова 222-209, углавном по страначкој линији.

Сенат је мјеру већ раније одобрио.

Усвојени закон финансира три годишња буџетска програма и продужава остатак владиног финансирања до 30. јануара.

Републиканци су обећали да ће до средине децембра организовати гласање о продужењу здравствених субвенција.

Мјера такође поништава отпуштања савезних службеника спроведена током затварања и гарантује исплату заосталих плата.

Средства за кључне програме помоћи у храни биће обезбијеђена до краја буџетске године.

Закон укључује и 203,5 милиона долара за јачање безбједности законодаваца и додатних 28 милиона за безбједност судија Врховног суда.

Небојша Стојковић Стојке

Србија

Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке

Највећи предмет расправе био је порески кредит који чини здравствено осигурање приступачнијим.

Демократска посланица Ненси Пелоси критиковала је републиканце да покушавају да ограниче приступ здравственој заштити, док је лидер демократа у Сенату Чак Шумер оцијенио да нови закон "не рјешава суштински кризу здравствене заштите".

Без продужења пореског кредита, премије би могле да се удвоструче, а више од два милиона људи би могло да изгуби осигурање, према процијени Конгресног буџетског бироа.

Сенатори обје странке најавили су наставак расправе о продужењу субвенција.

Неки републиканци отворени су за компромис уз увођење нових ограничења прихода, док су поједине демократе сигнализирале спремност да размотре такав приједлог.

Стампедо

Регион

Крдо крава умало прегазило дијете на паркингу

Демократе у Представничком дому изразиле су сумњу да ће Сенат доћи до договора, упозоравајући да републиканци покушавају да ослабе реформе здравственог система успостављене посљедњих 15 година.

Подијели:

Таг:

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Јавни дуг Српске скоро дупло нижи од европског стандарда

Република Српска

Минић: Јавни дуг Српске скоро дупло нижи од европског стандарда

10 ч

0
Шта ћемо када вјештачка интелигенција постане способнија?

Наука и технологија

Шта ћемо када вјештачка интелигенција постане способнија?

10 ч

0
Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

Свијет

Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

10 ч

0
Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

Република Српска

Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

10 ч

0

Више из рубрике

Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

Свијет

Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

10 ч

0
Отишао у Турску на операцију и за 16.000 евра добио уништен нос

Свијет

Отишао у Турску на операцију и за 16.000 евра добио уништен нос

10 ч

0
Захарова: Одсуство жеље за миром, прекршена обећања о размјени заробљеника

Свијет

Захарова: Одсуство жеље за миром, прекршена обећања о размјени заробљеника

12 ч

0
Кијев званично обуставио преговоре са Москвом

Свијет

Кијев званично обуставио преговоре са Москвом

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

14

Само један састојак из кухиње спријечиће појаву влаге на прозорима

08

06

Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

08

05

Пооштрени услови за боравак странаца у Црној Гори

07

59

Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

07

59

Штедљиви режим на Гугл Мапама продужава трајање батерије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner