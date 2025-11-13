Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

13.11.2025
Представнички дом Сједињених Америчких Држава усвојио је закон, а амерички предјседник Доналд Трамп потписао, којим се окончава најдуже затварање владе у историји земље, пренио је јутрос АП.
Тиме се завршава 43-дневна обустава рада владе.
Посланици су се вратили у Вашингтон послије готово осам недјеља паузе и усвојили закон већином гласова 222-209, углавном по страначкој линији.
Сенат је мјеру већ раније одобрио.
Усвојени закон финансира три годишња буџетска програма и продужава остатак владиног финансирања до 30. јануара.
Републиканци су обећали да ће до средине децембра организовати гласање о продужењу здравствених субвенција.
Мјера такође поништава отпуштања савезних службеника спроведена током затварања и гарантује исплату заосталих плата.
Средства за кључне програме помоћи у храни биће обезбијеђена до краја буџетске године.
Закон укључује и 203,5 милиона долара за јачање безбједности законодаваца и додатних 28 милиона за безбједност судија Врховног суда.
Највећи предмет расправе био је порески кредит који чини здравствено осигурање приступачнијим.
Демократска посланица Ненси Пелоси критиковала је републиканце да покушавају да ограниче приступ здравственој заштити, док је лидер демократа у Сенату Чак Шумер оцијенио да нови закон "не рјешава суштински кризу здравствене заштите".
Без продужења пореског кредита, премије би могле да се удвоструче, а више од два милиона људи би могло да изгуби осигурање, према процијени Конгресног буџетског бироа.
Сенатори обје странке најавили су наставак расправе о продужењу субвенција.
Неки републиканци отворени су за компромис уз увођење нових ограничења прихода, док су поједине демократе сигнализирале спремност да размотре такав приједлог.
Демократе у Представничком дому изразиле су сумњу да ће Сенат доћи до договора, упозоравајући да републиканци покушавају да ослабе реформе здравственог система успостављене посљедњих 15 година.
