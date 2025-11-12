Кијев званично обуставио преговоре са Москвом

Извор:
12.11.2025
Украјина је званично обуставила преговоре са Русијом, изјавио је замјеник украјинског министра спољних послова Сергеј Кислица.
Он је као разлог навео изостанак напретка након три круга преговора одржаних током ове године, пренио је ТАСС.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је раније данас да је Москва спремна за наставак преговора са Кијевом.
