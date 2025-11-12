Logo
Large banner

Кијев званично обуставио преговоре са Москвом

Извор:

Agencije/TASS

12.11.2025

19:40

Коментари:

0
Кијев званично обуставио преговоре са Москвом

Украјина је званично обуставила преговоре са Русијом, изјавио је замјеник украјинског министра спољних послова Сергеј Кислица.

Он је као разлог навео изостанак напретка након три круга преговора одржаних током ове године, пренио је ТАСС.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Запад је свјестан проневјере новца у Кијеву

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је раније данас да је Москва спремна за наставак преговора са Кијевом.

Подијели:

Тагови:

Kijev

Москва

pregovori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кијев планирао убиство митрополита Тихона

Свијет

Кијев планирао убиство митрополита Тихона

11 ч

0
Бивши премијер Украјине: Зеленски води земљу у пропаст

Свијет

Бивши премијер Украјине: Зеленски води земљу у пропаст

2 д

0
Захарова: Млади масовно одлазе из Кијева јер не желе да заврше као "топовско месо"

Свијет

Захарова: Млади масовно одлазе из Кијева јер не желе да заврше као "топовско месо"

5 д

0
Захарова о потезу Кијева: И онда и сада нацисти награђују нацисте

Свијет

Захарова о потезу Кијева: И онда и сада нацисти награђују нацисте

1 седм

0

Више из рубрике

Хорор у Турској: Полицајац убио супругу и двоје дјеце, комшије пријавиле злочин

Свијет

Хорор у Турској: Полицајац убио супругу и двоје дјеце, комшије пријавиле злочин

2 ч

0
Француска: Посланици изгласали суспензију реформе пензионог система

Свијет

Француска: Посланици изгласали суспензију реформе пензионог система

2 ч

0
Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

Свијет

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

4 ч

0
Марин Ле Пен донијела одлуку

Свијет

Марин Ле Пен донијела одлуку

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

45

Природан начин да се ријешите мишева, не подносе мирисе ових биљака

20

39

Нови закон доноси велике промјене за пензионере

20

34

Централне вијести, 12.11.2025.

20

30

Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

20

19

Леброн Џејмс у развојној лиги!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner