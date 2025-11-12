Logo
Хорор у Турској: Полицајац убио супругу и двоје дјеце, комшије пријавиле злочин

12.11.2025

18:26

Хорор у Турској: Полицајац убио супругу и двоје дјеце, комшије пријавиле злочин
Фото: Pixabay

Турски полицајац убио је супругу и двоје дјеце у њиховом дому у округу Кепез у пријестолници Анталији.

Злочин се догодио у 17 сати у двоспратној кући у улици 1964 у насељу Варсак Демирел, јављају турски медији.

Полицајац, чије име још није објављено, упуцао је супругу и двоје дјеце, који су се у том тренутку такође налазили код куће, пише Н1.

доктор-љекар-стетоскоп

Свијет

Медицински техничар осуђен на доживотну робију због убистава пацијената

Комшије које су чуле пуцње упозориле су на инцидент, а бројне полицијске екипе су послане на адресу.

Након истраге, полицајци су утврдили да су мајка и двоје дјеце мртви. Полицајца, осумњиченог за убиство, потом су привеле колеге.

Истрага је у току.

Коментари (0)
