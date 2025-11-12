Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

Извор:
12.11.2025
Француски предсједник Емануел Макрон у сриједу је поновио да Француска на нивоу Европске уније ради на забрани кориштења друштвених мрежа особама млађим од одређене доби, јавља Анадолија.
"Вјерујем да морамо ићи ка забрани кориштења друштвених мрежа до одређене доби", рекао је Макрон током разговора с читатељима листа "La Dépêche du Midi" у оквиру дебате о друштвеним мрежама, током посјете граду Тулузу.
Нагласивши потребу за заштитом младих, Макрон је казао да се још води расправа о томе да ли би старосна граница требала бити 14, 15 или 16 година.
- То ћемо морати утврдити. Тренутно градимо коалицију у Европи како бисмо то постигли - додао је француски предсједник.
На питање о његовом присуству на платформи X и уопште на друштвеним мрежама у ери дезинформација, Макрон је рекао да "не искључује могућност повлачења са друштвених мрежа“Тренутно градимо коалицију у Европи како бисмо то постигли, рекао је.
"То мора бити свеобухватан процес, није нешто што бих урадио сутра ујутро. Нећу данас ништа најављивати, али о томе озбиљно размишљам", појаснио је.
Француска је већ 2023. године усвојила закон којим се захтијева дозвола родитеља за кориштење друштвених мрежа особама млађим од 15 година, али он још није ступио на снагу због сумњи у његову усклађеност с европским законодавством.
