Јак земљотрес погодио Кипар

Извор:

Телеграф

12.11.2025

15:38

Коментари:

0
Јак земљотрес погодио Кипар
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 5.2 степени Рихтера забиљежен је у сриједу, 12. новембра 2025 у 15.23 часова, на Кипру.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 21 км од Пафоса.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15.6 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Подсјетимо, још један јачи земљотрес магнитуде 5,2 степена погодио је јутрос Кипар, након чега је услиједило неколико слабијих потреса.

(телеграф)

Земљотрес

Kipar

Zemlja

Коментари (0)
