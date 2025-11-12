Јак земљотрес погодио Кипар

Извор:
Телеграф
12.11.2025
15:38
Земљотрес магнитуде 5.2 степени Рихтера забиљежен је у сриједу, 12. новембра 2025 у 15.23 часова, на Кипру.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 21 км од Пафоса.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15.6 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Подсјетимо, још један јачи земљотрес магнитуде 5,2 степена погодио је јутрос Кипар, након чега је услиједило неколико слабијих потреса.
