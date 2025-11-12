Logo
Орбан: Нећемо прихватати мигранте и нећемо на њих потрошити ни динар

СРНА

12.11.2025

15:13

Орбан: Нећемо прихватати мигранте и нећемо на њих потрошити ни динар
Мађарски премијер Виктор Орбан поручио је да док год Мађарска има патриотску владу неће примјењивати Миграциони пакт.

"Нећемо прихватати мигранте и нећемо на њих потрошити ни динар", истакао је Орбан, додавши да је Брисел активирао Миграциони пакт.

Он је рекао да се политичке одлуке Мађарске доносе искључиво у Будимпешти, на основу мађарских интереса.

"Наш суверенитет није предмет дискусије. Са Русијом сарађујемо отворено и конструктивно - увијек у интересу Мађарске, увијек за стабилност Европе", навео је Орбан на "Иксу".

Виктор Орбан

migracije

