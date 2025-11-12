Орбан: Нећемо прихватати мигранте и нећемо на њих потрошити ни динар

Извор:
СРНА
12.11.2025
15:13
Мађарски премијер Виктор Орбан поручио је да док год Мађарска има патриотску владу неће примјењивати Миграциони пакт.
"Нећемо прихватати мигранте и нећемо на њих потрошити ни динар", истакао је Орбан, додавши да је Брисел активирао Миграциони пакт.
Brussels has issued the order. They are activating the Migration Pact. I want to make it clear once and for all: as long as Hungary has a patriotic government, we will not implement the Migration Pact. Ceterum censeo: we will not accept migrants and we will not spend a single…— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 12, 2025
Он је рекао да се политичке одлуке Мађарске доносе искључиво у Будимпешти, на основу мађарских интереса.
"Наш суверенитет није предмет дискусије. Са Русијом сарађујемо отворено и конструктивно - увијек у интересу Мађарске, увијек за стабилност Европе", навео је Орбан на "Иксу".
