Орбан: Брисел жели да настави рат и санкције

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да, иако је Мађарска обезбиједила изузеће од америчких санкција, Брисел и даље забрањује увоз руских енергената од 2027. године.
"Они желе да наставе рат и санкције", рекао је Орбан у објави на Фејсбуку, преноси МТИ.
Он је оцијенио да су "људи у Бриселу предузели брзу акцију".
"Изјавили су да је Мађарска изузета од америчких санкција, али ће ипак забранити увоз руских енергената у Европу од 2027. године", казао је Орбан.
Додао је да је јасно да споразуми Мађарске са америчким предсједником Доналдом Трампом о изузећу од америчких санкција за увоз руских енергената "доносе корист свим Мађарима".
"Заштитили смо смањење рачуна за комуналне услуге, нисмо дозволили да цијене гаса порасту и отворили смо нове перспективе за мађарску економију", закључио је Орбан, који је крајем прошле недјеље боравио у посјети Вашингтону.
