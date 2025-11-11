Logo
Орбан: Брисел жели да настави рат и санкције

Извор:

Танјуг

11.11.2025

10:39

Орбан: Брисел жели да настави рат и санкције
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да, иако је Мађарска обезбиједила изузеће од америчких санкција, Брисел и даље забрањује увоз руских енергената од 2027. године.

"Они желе да наставе рат и санкције", рекао је Орбан у објави на Фејсбуку, преноси МТИ.

Он је оцијенио да су "људи у Бриселу предузели брзу акцију".

"Изјавили су да је Мађарска изузета од америчких санкција, али ће ипак забранити увоз руских енергената у Европу од 2027. године", казао је Орбан.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио

Додао је да је јасно да споразуми Мађарске са америчким предсједником Доналдом Трампом о изузећу од америчких санкција за увоз руских енергената "доносе корист свим Мађарима".

"Заштитили смо смањење рачуна за комуналне услуге, нисмо дозволили да цијене гаса порасту и отворили смо нове перспективе за мађарску економију", закључио је Орбан, који је крајем прошле недјеље боравио у посјети Вашингтону.

