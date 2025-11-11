Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

Извор:
Телеграф
11.11.2025
10:03
Кћерка докторке Антоније Кет (62), која је пронађена мртва 8. новембра у Сегедину, након што је кришом напустила болницу гдје је имала озбиљну операцију кичме, изнијела је тешке оптужбе на рачун медицинског особља Клинике за неурохирургију Универзитетске болнице у том граду.
Подсјетимо, докторка Антонија, позната ОРЛ специјалиста и замјеник начелника одјељења болнице у Секшарду, оперисала је кичму 3. новембра у болници у Сегедину.
Због непознатих разлога, кришом је напустила болницу 7. новембра ујутру. Дан касније пронађена је мртва у шибљу на тзв. Острву вјештица, удаљеном око десет минута хода од болнице.
Антонијина кћерка тврди да је мајка болницу напустила у зору, а особље то примијетило тек двије сата касније.
"Моју мајку два сата нико није обилазио! Тек два сата након што је нестала обавијестили су обезбјеђење да је нема", рекла је кћерка.
Како смо раније писали, докторка Антонија је годинама имала проблема због дискус херније, а 3. новембра је оперисана у Универзитетској болници у Сегедину. Камере су је снимиле у зору 7. новембра, како у тренерци и папучама хода ходником болнице. Вјерује се да је тада напустила клинику и удаљила се у непознатом правцу.
Кћерка тврди да нико сатима није примјетио да је нестала. Након што је обезбјеђење обавијештено, медицинско особље кренуло је у потрагу, а потом су укључени и полиција, спасилачке службе, дронови и пси трагачи. Нажалост, наредног јутра Антонија је пронађена мртва на шумовитом подручју уз ријеку Тису, на тзв. Острву вјештица.
Према полицијским наводима, нема индикација да је ријеч о насилној смрти, а тијело је послато на обдукцију ради утврђивања узрока смрти.
Универзитетска болница у Сегедину покренула је интерну истрагу како би се утврдило како је пацијенткиња, која је недавно прошла веома тешку операцију и била у стању шока и збуњености, успјела да напусти болницу неопажено.
Породица је очајна и захтијева одговоре од надлежних, укључујући и то зашто је полицији и спасиоцима требало готово цијели дан да пронађу Антонију, која се налазила на свега неколико стотина метара ваздушном линијом од болнице.
Наводно се покушава утврдити којим путем је тачно пролазила док није стигла до Острва вјештица. Према наводима, неколико стотина метара дијели зграду Клинике за трауматологију Клиничког центра "Шандор Ђерђи Алберт" Универзитета у Сегедину од напуштеног низа гаража у улици Корањи, иза којих почиње шумовити предио.
Провјерава се да ли је ишла поред зграде Клинике за трауматологију, а "логична рута" била би преко паркинга до Клиничко-наставног центра за инфективне болести, а потом да напусти комплекс клинике кроз клизну капију. Одатле ју је дијелило свега неколико корака од ничега.
Они који су познавали Антонију кажу да је проблем са леђима имала већ годинама, али да су у посљедње вријеме болови били неиздрживи, што је значајно утицало на квалитет њеног живота, а тиме и на њено психичко стање.
