Цијела Европа на удару поларног вртлога?

Извор:
Б92
11.11.2025
09:06
Коментари:0
Формирање поларног вртлога, главног "вјесника" зиме у медијима, могло би озбиљно утицати на временске услове у наредним мјесецима, а први таласи хладноће могући су већ почетком децембра, пише популарни италијански метеоролошки портал иЛМетео.
Доласком јесени, арктички и поларни региони почињу да добијају мање сунчеве свјетлости. Са мање соларне енергије, температуре почињу да падају и Арктик се хлади.
Здравље
Чаша овог пића одмах након буђења чини чуда за организам
Промјена у циркулацији преко Арктичког океана почиње да се осјећа посебно на сјеверу Евроазије са доласком прве сезонске хладноће у сјеверним регионима Сибира и првим сњежним падавинама.
Ово хлађење такође узрокује смањење атмосферског притиска, како на тлу, тако и у вишим слојевима, све до стратосфере.
"Смањење атмосферског притиска у арктичком региону узрокује велику разлику у притиску између поларних и суптропских зона, интензивирајући развој широке депресивне циркулације око Сјеверног пола, која се протеже од доњих слојева тропосфере до стратосфере. Ова широка депресија, хладног карактера, није ништа друго до поларни вртлог", пише иЛМетео.
Љубав и секс
Након колико година брака жене најчешће варају мужеве?
Посљедњих дана температуре нагло падају, како у стратосфери, тако и у тропосфери, изнад Арктичког мора, а то подстиче развој формирања "језгра" веома хладног ваздуха над арктичким регионом, који представља "језгро" новог стратосферског поларног вртлога, који се не "понаша" увијек исто.
Ако поларни вртлог ослаби, може се буквално подијелити на два или више дијелова који могу донијети веома хладан и нестабилан ваздух на крајњи југ, а могућност таквог сценарија крајем новембра и почетком децембра наговјештавају Италијани, када би, према њиховом писању, поларни вртлог могао постати "рањив", због чега би хладноћа "заробљена" у поларним регионима достигла ниже географске ширине, што би могло да доведе до интензивне хладноће у Европи.
Ауто-мото
Радар уловио скоро 500 возача: Ипак, сви избјегли казну
Док италијански "мајстори за вријеме" својим посебним анализама распирују машту љубитељима зиме, посљедња ажурирања дугорочних прогностичких модела прилично су скептична према таквом временском сценарију.
Европски центар за средњорочну прогнозу времена у наредне четири недјеље сигнализира позитивна одступања средње температуре ваздуха у односу на тридесетогодишњи просјек.
Најновије
Најчитаније
10
17
10
16
10
14
10
14
10
11
Тренутно на програму