Алармантно: Смртоносан вирус се шири

Извор:
Телеграф
11.11.2025
08:47
Коментари:0
Чешки ветеринари открили су вирус птичијег грипа Х5Н1 на комерцијалној фарми патака у источном делу земље, саопштио је министар пољопривреде Марек Виборни.
Према његовим ријечима, око 20.000 патака биће уништено на тој фарми, пренио је Ројтерс.
Виборни је додао да ниједан заражени производ са те фарме није стигао до потрошача.
Словачка је крајем октобра пријавила избијање птичијег грипа на једној живинарској фарми на сјеверу земље, саопштила је тада Свјетска организација за здравље животиња, док се Европа суочава са сезонским порастом случајева ове смртоносне болести.
Сој Х5Н1 високопатогеног вируса авијарне инфлуенце, познатијег као птичији грип, усмртио је 27 птица на фарми са кокошкама, гускама и паткама у близини границе са Пољском, саопштила је париска канцеларија WОАХ-а, позивајући се на власти Словачке. Остатак јата, које је бројало 197 птица, је уништен.
Високопатогена авијарна инфлуенца, познатија као птичји грип, изазива велику забринутост у живинарској индустрији али и код влада широм Европе и свијета, јер је посљедњих година довела до угинућа стотина милиона птица и проширила се на млијечне краве у Сједињеним Државама, пореметивши снабдевање, подигавши цијене хране и створивши ризик од преноса на људе.
Ирска је прошле недјеље увела националну забрану држања живине на отвореном како би је заштитила од птичијег грипа, након што је потврдила прво избијање болести у посљедње три године.
"Цјелокупан образац птичијег грипа се мења... Изазов ове године је у томе што је вирус стигао вјероватно мјесец дана раније него обично и на различитим географским локацијама у Ирској", рекао је Најџел Свитенам, председник Националног комитета за живинарство Ирске пољопривредне асоцијације, у изјави за Радио 1.
"Све у свему, ситуација је веома, веома забрињавајућа", додао је.
Економија
Бугарска од Нове године прелази на евро
Француска, која је током 2021–2022. морала да уништи више од 20 милиона птица, издала је сличну наредбу прошлог месеца, док је Британија то учинила прошле недјеље. Холандија и Белгија су реаговале још у октобру.
Укупно 15 од 27 земаља Европске уније до сада је у овој сезони забиљежило избијања птичијег грипа на фармама.
Птичији грип обично достиже врхунац у јесен, са сезонским сеобама птица, али је ове године број забележених случајева неуобичајено висок - до сада их је било 688 у поређењу са 189 прошле године, што изазива забринутост због могућег ширења на комерцијалне фарме.
Њемачка је убедљиво највише погођена земља Европске уније ове сезоне, са 58 избијања птичијег грипа на фармама између 1. августа и краја октобра, од укупно 136 случајева у ЕУ и Великој Британији, према подацима француске платформе за надзор здравља животиња. Годину дана раније забиљежила је само осам случајева.
Њемачки медији преносе да је због вируса морало бити уништено око милион комада живине. Иако није уведена национална обавезна мера држања живине у затвореном, неколико погођених савезних држава донело је сопствене забране.
У међувремену, Пољска, највећи произвођач живине у ЕУ, заузима друго мјесто са 15 регистрованих избијања до сада. За сада није уведена обавеза држања све живине у затвореном простору, пише Телеграф.
Најновије
Најчитаније
10
17
10
16
10
14
10
14
10
11
Тренутно на програму