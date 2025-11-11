Бугарска од Нове године прелази на евро

Извор:
Бугарске банке данас су потврдиле да ће сви банкомати у земљи од 1. јануара 2026. године исплаћивати евре, чиме званично почиње прелазак земље на заједничку европску валуту.
Члан Управног одбора Удружења банака Бугарске Никола Бакалов изјавио је да ће грађани већ од првог јутра наступајуће године моћи да подижу евре директно са банкомата, преноси портал Новините.
Он је подсјетио јавност да грађани који посједују велике количине бугарских лева у готовини могу да их уплате на своје рачуне.
Депозити ће бити аутоматски конвертовани у евре по званичном курсу од 1,95583 лева за евро, у поноћ између 31. децембра и 1. јануара. Овај приступ омогућава грађанима да без напора и бесплатно замијене своје леве за евре.
Конверзија ће бити бесплатна и послије 1. јануара и по истом фиксном курсу, али грађани због гужви не треба да чекају до посљедњег тренутка, напоменуо је Бакалов.
До краја године, нагласио је, бугарски лев остаје званична валута у Бугарској, а све трансакције и плаћања могу се безбједно обављати у левима.
Бугарска ће усвајањем евра од почетка сљедеће године остварити већи просперитет и сигурност и ојачати своју улогу у Европској унији, изјавила је прошле недјеље предсједница Европске централне банке (ЕЦБ) Кристин Лагард у Софији.
Фирмама ће нестанак трошкова конверзије донијети уштеду од око милијарду лева годишње, додала је она.
